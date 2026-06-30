00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Prex Perú, fintech uruguaya que también opera en Argentina y Chile, fue autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para funcionar como una empresa de créditos 100% digital; un hito para el rubro financiero de nuestro país. Ignacio Nina, Country Manager de Prex para Chile y Perú, comenta a Día1 los planes de la compañía, que ya cuenta con 100.00 usuarios activos en el mercado peruano, así como la agenda pendiente en el ámbito regulatorio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista