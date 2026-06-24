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Resumen

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Komatsu-Mitsui estima mantener un crecimiento de doble dígito en su facturación este año, registrando una cifra de US$1.300 millones, cuenta Julio Molina, CEO de la compañía, a Día 1. La empresa viene preparándose para la automatización del proyecto minero Tía María. Además, esperan que el siguiente gobierno haga énfasis en el destrabe de inversiones en el sector.