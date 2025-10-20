El centro comercial Real Plaza de Trujillo, en la región La Libertad, continuará cerrado hasta que duren las investigaciones sobre la caída del techo del patio de comidas, que causó la muerte de seis personas y dejó a otras 90 con heridas el pasado 21 de febrero.

Así lo informó el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, tras nuevos rumores de reapertura ante la llegada de la campaña de Navidad y Año Nuevo, un pedido que también fue formulado por emprendedores que se ubican en los alrededores del Real Plaza, cerrado desde febrero.

“No hay absolutamente nada sobre ese tema (reapertura) en la municipalidad. Parece que han ido indemnizando a los familiares de los fallecidos y a los afectados, pero recuerden que el caso aún está en manos del Ministerio Público” , afirmó este lunes 20 de octubre, según recogió la Agencia Andina.

Como se recuerda, los representantes del Grupo Intercorp concretaron acuerdos de compensación con los heridos que fueron atendidos en diferentes hospitales de la provincia de Trujillo, y con los familiares de los fallecidos.

La autoridad edil también se refirió al funcionamiento de un nuevo centro comercial del Grupo Intercorp bajo la marca Plaza Center, que estará ubicado en el terreno donde operaba la tienda Mega Asia, frente al óvalo Mochica.

“Bienvenida la inversión en Trujillo y si son centros comerciales mucho mejor porque nos permiten dotar a la ciudad de algo que no tenemos, que son estacionamientos, comercio y puestos de trabajo”, señaló.

La autoridad reafirmó que toda la inversión pública es bienvenida, pero respetando la normativa que rige en Trujillo para este tipo de establecimientos comerciales.