MTC recibe a BTS y destaca ruta aérea que conecta Corea del Sur con Perú. (Foto: Redes sociales)
MTC recibe a BTS y destaca ruta aérea que conecta Corea del Sur con Perú. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se refirió a la llegada de BTS al Perú y destacó, a través de sus redes sociales, la conexión aérea entre Corea del Sur y nuestro país.

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