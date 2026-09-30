El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se refirió a la llegada de BTS al Perú y destacó, a través de sus redes sociales, la conexión aérea entre Corea del Sur y nuestro país.

“¡Lima ya los espera, BTS. Una ruta aérea que conecta Corea del Sur con nuestro país hace posible este esperado encuentro con miles de ARMYS” , publicó la entidad.

La publicación del sector se difundió a pocos días de las presentaciones de la agrupación surcoreana en Lima. BTS tiene previsto realizar conciertos en el Estadio San Marcos durante octubre como parte de su gira mundial.

La conexión aérea entre Perú y Corea del Sur forma parte de las rutas internacionales consideradas en los registros de conectividad del país. Información oficial de PromPerú contempla a Corea del Sur entre los destinos internacionales vinculados con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La llegada de BTS al Perú también ha motivado la difusión de información sobre los accesos, horarios y rutas de salida del público que acudirá a los conciertos. La organización informó que las puertas para el público de campo abrirán a las 4 p.m., mientras que el ingreso a las tribunas comenzará a las 5 p.m.; el inicio del espectáculo está previsto aproximadamente para las 8 p.m.

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Para los asistentes de Campo A estará habilitada la puerta 1, por la avenida Venezuela; Campo C ingresará por la puerta 3, ubicada hacia la avenida Universitaria; mientras que Campo B utilizará la puerta 8, con acceso por la avenida Óscar R. Benavides. Para las tribunas estarán disponibles las puertas 5 y 6, por la avenida Amézaga.

Al finalizar los conciertos, el público podrá retirarse por las puertas 1, 3, 5 y 8. Las rutas de salida conectarán con las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides.

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