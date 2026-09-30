La banda de k-pop se presentará en Perú y dará tres conciertos. (Foto: Captura de YouTube / Netflix Latinoamérica)
La banda de k-pop se presentará en Perú y dará tres conciertos. (Foto: Captura de YouTube / Netflix Latinoamérica)
Por Redacción EC

A menos de una semana de la llegada de la banda coreana BTS al Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a través de dos medidas cautelares, ordenó la eliminación inmediata de dos páginas web que promocionan entradas para los conciertos de la banda BTS en Perú, debido a que pueden ser confundidas con canales oficiales de venta.

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