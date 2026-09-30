A menos de una semana de la llegada de la banda coreana BTS al Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a través de dos medidas cautelares, ordenó la eliminación inmediata de dos páginas web que promocionan entradas para los conciertos de la banda BTS en Perú, debido a que pueden ser confundidas con canales oficiales de venta.

Las medidas fueron dictadas por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) contra las páginas entradasbts.com/peru/ y ravehublatam.com, como parte de procedimientos por presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de engaño.

Indecopi ordenó retirar contenidos de dos páginas web que promocionaban entradas para los conciertos de BTS en Perú. Foto: EFE.

Multa por en venta de entradas

El Indecopi recalcó que, si el administrador de ambas páginas incumple con esta medida, la sanción será de hasta 125 UIT, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

Además, ordenó dejar de difundir publicidad o realizar actividades que puedan generar en los consumidores la impresión de que cuentan con autorización oficial la venta de boletos para los shows a realizarse los días 7,8 y 10 de octubre.

Durante las investigaciones, que incluyeron la verificación de dichas páginas web y la autorización para la venta de entradas, el administrador señaló que no era el vendedor oficial, que no contaba con autorización del patrocinador ni de los organizadores y que brindaba un servicio de intermediación.

Finlamente, instó a los miles de fanáticos a evitar compra de entradas en páginas no autorizadas.