La visita del papa León XIV al Perú genera gran expectativa entre los fieles que esperan verlo durante sus recorridos y participar en las celebraciones religiosas programadas del 11 al 16 de noviembre de 2026. Sin embargo, acudir a un encuentro multitudinario con el pontífice requiere organización y atención a las disposiciones de seguridad. El Arzobispado de Lima y las entidades encargadas de la visita difundieron una serie de recomendaciones para quienes asistirán a la misa de clausura en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, así como para quienes acudirán a otros puntos de concentración. Llevar la documentación correcta, respetar los accesos asignados y evitar determinados objetos será fundamental para ingresar sin contratiempos.

1. ¿Qué documentos debes llevar para ingresar a la misa del papa?

Uno de los requisitos principales para ingresar a la misa que León XIV celebrará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas es presentar la entrada correspondiente junto con un documento de identidad. Los asistentes deberán mostrar su boleto con código QR, que puede estar guardado en el teléfono celular o impreso, además del DNI, pasaporte o carné de extranjería, según corresponda.

La organización también recomienda revisar previamente el bloque, la puerta y el horario de ingreso indicados en cada entrada. Los boletos son nominativos, por lo que los datos del asistente deberán coincidir con su documento de identidad. Asimismo, es importante no compartir el código QR ni utilizar entradas adquiridas a través de terceros, debido a que la verificación se realizará antes de ingresar al recinto.

2. ¿Qué objetos puedes llevar a la misa del papa León XIV?

Debido a que los asistentes deberán permanecer varias horas en el lugar antes de la celebración, se recomienda llevar algunos artículos para protegerse del clima y evitar malestares. Entre los objetos permitidos figuran las gorras, el bloqueador solar y las botellas de plástico con agua o bebidas rehidratantes. También se autoriza el ingreso de alimentos ligeros para consumo personal, como frutas, galletas, barras energéticas y otros snacks.

Las personas que necesiten asistencia especial también podrán ingresar con determinados implementos. Los adultos mayores o quienes tengan una necesidad médica podrán llevar una silla pequeña, ligera y plegable, siempre que no obstruya los espacios de circulación. Las personas con movilidad reducida podrán utilizar sillas de ruedas, mientras que las familias con niños de hasta cinco años tendrán la posibilidad de ingresar con coches para bebés.

3. Lista de objetos prohibidos para ingresar a Las Palmas

El Arzobispado de Lima estableció restricciones para evitar riesgos durante la misa multitudinaria. No estará permitido ingresar con armas, objetos punzocortantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales, cigarrillos ni dispositivos para vapear. Tampoco se permitirá fumar o utilizar vapeadores dentro del recinto.

La lista de artículos restringidos incluye mochilas grandes, maletas, paquetes voluminosos, coolers, envases de vidrio, banderolas, pancartas, drones, punteros láser, trípodes, bocinas y palos rígidos. También estarán prohibidas las sombrillas grandes, las sillas reclinables y otros elementos que puedan dificultar la circulación o bloquear la visibilidad de los asistentes. Las mascotas tampoco podrán ingresar, con excepción de los perros guía.

4. ¿A qué hora debes llegar y cómo será el ingreso a la misa?

La misa del papa León XIV está programada para las 10:30 a. m. del lunes 16 de noviembre, pero el ingreso a la Base Aérea Las Palmas comenzará desde la noche anterior. La organización estableció horarios escalonados para distribuir al público: algunos asistentes podrán ingresar desde las 10:00 p. m. del domingo 15, mientras que otros tendrán turnos a la 1:00 a. m. y 4:00 a. m. del lunes, de acuerdo con lo indicado en sus entradas.

El acceso estará organizado por bloques y puertas específicas. Por ello, no será suficiente llegar al recinto con anticipación: cada persona deberá dirigirse al ingreso que le corresponda y respetar el horario asignado. Las autoridades recomiendan utilizar transporte público, planificar el desplazamiento y considerar posibles restricciones vehiculares y congestión en los alrededores de Surco. Los adultos mayores y las personas con discapacidad tendrán disposiciones especiales de acceso, por lo que deberán revisar las indicaciones correspondientes.

5. Recomendaciones durante la espera y la celebración religiosa

Las horas de espera hacen necesario tomar precauciones, especialmente si se acude con niños, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con alguna condición de salud. Se recomienda mantenerse hidratado, utilizar protección solar, consumir alimentos ligeros y llevar los medicamentos personales que se necesiten. También es importante evaluar las condiciones físicas antes de permanecer durante varias horas en el recinto.

Una vez dentro, los asistentes deberán permanecer en el bloque asignado, mantener despejados los corredores y respetar las rutas de evacuación. Se debe evitar correr, empujar o intentar cambiar de ubicación sin autorización. La organización informó que habrá puntos de hidratación, servicios higiénicos, carpas de atención médica y ambulancias. Ante cualquier malestar, se deberá solicitar ayuda al personal autorizado. La colaboración de los fieles será clave para que el encuentro con el papa León XIV se desarrolle de manera segura y ordenada.

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