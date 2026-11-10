Miles de personas se preparan para participar en las actividades del papa León XIV en Lima. Las autoridades establecieron medidas de seguridad y recomendaciones para facilitar el ingreso y evitar aglomeraciones. (Papa) EFE/EPA/FABIO FRUSTACI
Miles de personas se preparan para participar en las actividades del papa León XIV en Lima. Las autoridades establecieron medidas de seguridad y recomendaciones para facilitar el ingreso y evitar aglomeraciones. (Papa) EFE/EPA/FABIO FRUSTACI
/ FABIO FRUSTACI
Por Redacción EC

La visita del papa León XIV al Perú genera gran expectativa entre los fieles que esperan verlo durante sus recorridos y participar en las celebraciones religiosas programadas del 11 al 16 de noviembre de 2026. Sin embargo, acudir a un encuentro multitudinario con el pontífice requiere organización y atención a las disposiciones de seguridad. El Arzobispado de Lima y las entidades encargadas de la visita difundieron una serie de recomendaciones para quienes asistirán a la misa de clausura en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, así como para quienes acudirán a otros puntos de concentración. Llevar la documentación correcta, respetar los accesos asignados y evitar determinados objetos será fundamental para ingresar sin contratiempos.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?