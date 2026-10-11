El Ministerio de Educación (Minedu) estableció restricciones para el uso de teléfonos celulares por parte de estudiantes de Educación Inicial durante la jornada escolar. La medida, que se oficializó mediante la Resolución Ministerial N.° 612-2026-Minedu, regirá a instituciones públicas y privadas.

La aplicación de esta resolución comprende a instituciones y programas educativos públicos y privados, donde se restringirá el uso personal, recreativo o sin finalidad pedagógica de estos dispositivos.

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De acuerdo con la normativa, los menores no podrán utilizar celulares para realizar llamadas, enviar mensajes, acceder a redes sociales, participar en juegos, reproducir contenidos audiovisuales, tomar fotografías o grabar videos durante las actividades escolares. La restricción también comprende cualquier otra actividad ajena a los objetivos educativos establecidos.

El uso de celulares en colegios públicos y privados quedan restringidos desde que se publiquen los reglamentos de cada instituto educativo. (Foto: El Peruano)

Sin embargo, Minedu contempla excepciones cuando los dispositivos sean necesarios para atender necesidades educativas específicas, condiciones de discapacidad, problemas de salud o situaciones que dificulten el aprendizaje. En estos casos, su uso debe estar sustentado y contar con supervisión del personal educativo.

¿Qué establece el Minedu sobre otros dispositivos tecnológicos?

La resolución también precisa que otros recursos tecnológicos, como tabletas o computadoras, podrán emplearse excepcionalmente cuando exista una finalidad pedagógica previamente planificada. Su utilización deberá ser breve, pertinente y acompañada por docentes.

Asimismo, las instituciones educativas deberán promover entre las familias prácticas responsables y equilibradas respecto al uso de la tecnología. Esto incluye fomentar espacios libres de pantallas, actividades físicas, lectura, comunicación y experiencias que contribuyan al desarrollo de los niños.

Minedu prohíbe el uso de celulares a niños de Educación Inicial durante la jornada escolar. (Fuente: iStock)

“Su uso es breve, pertinente, con mediación docente y complementario a las experiencias de juego, exploración, movimiento, comunicación e interacción”, se lee en la resolución.

Finalmente, esta disposición complementa las restricciones aprobadas previamente para estudiantes de primaria y secundaria mediante el Decreto Supremo N.° 018-2026-Minedu. Con ello, el sector Educación busca fortalecer los entornos escolares y priorizar experiencias de aprendizaje acordes con cada etapa del desarrollo infantil.