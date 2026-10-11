La aplicación de esta resolución comprende a instituciones y programas educativos públicos y privados, donde se restringirá el uso personal, recreativo o sin finalidad pedagógica de estos dispositivos.
De acuerdo con la normativa, los menores no podrán utilizar celulares para realizar llamadas, enviar mensajes, acceder a redes sociales, participar en juegos, reproducir contenidos audiovisuales, tomar fotografías o grabar videos durante las actividades escolares. La restricción también comprende cualquier otra actividad ajena a los objetivos educativos establecidos.
Sin embargo, Minedu contempla excepciones cuando los dispositivos sean necesarios para atender necesidades educativas específicas, condiciones de discapacidad, problemas de salud o situaciones que dificulten el aprendizaje. En estos casos, su uso debe estar sustentado y contar con supervisión del personal educativo.
¿Qué establece el Minedu sobre otros dispositivos tecnológicos?
La resolución también precisa que otros recursos tecnológicos, como tabletas o computadoras, podrán emplearse excepcionalmente cuando exista una finalidad pedagógica previamente planificada. Su utilización deberá ser breve, pertinente y acompañada por docentes.
Asimismo, las instituciones educativas deberán promover entre las familias prácticas responsables y equilibradas respecto al uso de la tecnología. Esto incluye fomentar espacios libres de pantallas, actividades físicas, lectura, comunicación y experiencias que contribuyan al desarrollo de los niños.
“Su uso es breve, pertinente, con mediación docente y complementario a las experiencias de juego, exploración, movimiento, comunicación e interacción”, se lee en la resolución.
Finalmente, esta disposición complementa las restricciones aprobadas previamente para estudiantes de primaria y secundaria mediante el Decreto Supremo N.° 018-2026-Minedu. Con ello, el sector Educación busca fortalecer los entornos escolares y priorizar experiencias de aprendizaje acordes con cada etapa del desarrollo infantil.
El fenómeno de El Niño promete ser "muy fuerte" en los próximos meses y es casi seguro que durará hasta febrero, advirtió este jueves 3 de septiembre la agencia climática de Naciones Unidas. (AFP)