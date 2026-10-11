Minedu prohíbe el uso de celulares a niños de Educación Inicial durante la jornada escolar. (Foto: Agencia Andina)
Minedu prohíbe el uso de celulares a niños de Educación Inicial durante la jornada escolar. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación (Minedu) estableció restricciones para el uso de teléfonos celulares por parte de estudiantes de Educación Inicial durante la jornada escolar. La medida, que se oficializó mediante la Resolución Ministerial N.° 612-2026-Minedu, regirá a instituciones públicas y privadas.

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