Keiko Fujimori subrevoló zonas afectadas por incendios en Cusco. (Foto referencial: Presidencia)
Keiko Fujimori subrevoló zonas afectadas por incendios en Cusco. (Foto referencial: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, informó que dos incendios forestales en la provincia de Calca fueron controlados tras un sobrevuelo de inspección en Cusco. La jefa de Estado evaluó los daños ambientales desde el aire junto a autoridades militares este 13 de octubre.

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