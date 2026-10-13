La presidenta de la República, Keiko Fujimori, informó que dos incendios forestales en la provincia de Calca fueron controlados tras un sobrevuelo de inspección en Cusco. La jefa de Estado evaluó los daños ambientales desde el aire junto a autoridades militares este 13 de octubre.

“Habían dos incendios que esta mañana ya se pudo controlar”, afirmó la mandataria frente a la prensa en el aeropuerto imperial. La gobernante destacó que las aeronaves de las Fuerzas Armadas apoyaron las tareas terrestres contra el fuego desde las primeras horas del día.

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Un avión Spartan con una caja de 1,000 litros de agua reforzó los trabajos de los helicópteros equipados con helibaldes en el Valle Sagrado. La Fuerza Aérea del Perú concentró estas descargas durante la mañana debido a las condiciones de viento en la zona andina.

“Es bien importante resaltar el trabajo en conjunto de los bomberos forestales junto con la población organizada”, expresó la jefa de Estado durante su balance oficial. La comitiva del Ejecutivo reconoció el esfuerzo ciudadano en zonas críticas como Quillabamba, donde las brigadas locales todavía combaten focos de calor.

Keiko Fujimori encabezó luego una reunión técnica con el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y el titular de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli. En la cita participaron también el gobernador regional Werner Salcedo y el alcalde provincial Luis Pantoja para definir el despliegue hacia otros sectores vulnerables.

Los mandos militares precisaron que las operaciones de vuelo ocurren solo entre las 4:00 a.m. y la 1:00 p.m. por la intensidad de las corrientes de aire. Este horario técnico facilita el posterior ingreso seguro del personal de rescate a las quebradas más agrestes.

Emergencia por incendios forestales golpea a la región Cusco

El Gobierno Regional de Cusco reportó que los siniestros forestales destruyeron más de 10,000 hectáreas de cobertura vegetal en lo que va del año. Asimismo, las autoridades confirmaron el fallecimiento de cinco personas a causa de estas emergencias en territorio cusqueño.

Los reportes oficiales identificaron focos activos durante los últimos días en provincias como La Convención, Chumbivilcas, Canchis y Acomayo. La falta de lluvias y la vegetación seca mantienen en alerta máxima a las brigadas frente al peligro de nuevas reactivaciones.