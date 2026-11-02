Entre la noche del último domingo y las primeras horas del lunes, toneladas de escombros cayeron sobre las vías del tren en la vía férrea: Machu Picchu - Hidroeléctrica, en Cusco.

El hecho se registró exactamente en el sector denominado Puente Ruinas, donde un deslizamiento de rocas afecta hasta el momento el PK 111+800, impidiendo el tránsito de convoys.

(Juan Sequeiros)

“Ferrocarril Transandino S.A., concesionario de la vía férrea en el sur oriente del país, informa que el tramo Machu Picchu – Hidroeléctrica se encuentra temporalmente interrumpido como consecuencia del deslizamiento”, señala la empresa concesionaria a través de un comunicado.

Se informó que se movilizaron personal técnico y maquinaria a la zona. Tras algunas horas de trabajo se restablecieron las condiciones de seguridad en el área afectada.

(Juan Sequeiros)

“Las operaciones ferroviarias hacia y desde Machu Picchu Pueblo continúan desarrollándose, aunque podrían registrarse retrasos y modificaciones en los puntos de embarque y desembarque de pasajeros, en coordinación con los operadores ferroviarios”, acota la comunicación.

Las salidas y retornos de tren desde Cusco u Ollantaytambo hacia Machu Picchu se llevan a cabo con normalidad. Se indicó que el tramo Machu Picchu - Ollantaytambo es el único afectado.

DATO:

- Este deslizamiento también afectó la vía carrozable Hiram Bingham, que ya fue liberada tras la intervención de maquinaria pesada.