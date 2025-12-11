Anualmente, los viajes representan instantes de tanto placer como felicidad, pero también aquellos recorridos que podemos realizar para terminar llegando a diversos destinos. En esta ocasión, y desde Perú, llega la noticia entorno a los atractivos turísticos más visitados del país, siendo según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Lima la ciudad que acoge a sorpresivo líder de ranking nacional 2025, y no Cusco donde figuran situados el emblemático Santuario Histórico de Machu Picchu y la Explanada de Saqsaywaman.

EL DESTINO PERUANO QUE SUPERA A MACHU PICCHU Y SAQSAYWAMAN EN NÚMERO DE VISITAS REGISTRADAS DURANTE EL 2025

A lo largo del 2025, los peruanos han terminado visitando variados destinos, y ello buscando entretenerse o simplemente tomar aire puro, siendo conocido atractivo limeño aquel que hoy llama la atención tras registrar la mayor cantidad de turistas acogidos entre los meses de enero y setiembre.

Superando al Santuario Histórico de Machu Picchu y la Explanada de Saqsaywaman, ambos ubicados en la ciudad del Cusco, el Circuito Mágico del Agua lidera ranking nacional elaborado por parte del Mincetur, y donde hacia fines del presente año, logra evidenciarse tanto crecimiento como recuperación progresiva de la demanda internacional.

Así lo termina revelando el Reporte Mensual de Turismo cuya información proporcionada da a conocer que dicho proyecto municipal de gran envergadura, y que resalta contando con trece fuentes cibernéticas apoyadas con la más alta tecnología, entre los meses de enero y setiembre 2025 ha llegado a ser visitado por exactamente 1 millón 845 mil 086 personas, siendo peruanos 1 millón 760 mil 465 (95,4%), y extranjeros un total de 84 mil 621 (4,6%).

“El Mincetur resaltó que estos indicadores consolidan al turismo como un sector estratégico para la economía nacional, con fuerte impacto en servicios, transporte, comercio y empleo local”, termina remarcando la propia entidad de Gobierno, haciendo hincapié en que “continuará impulsando la articulación intergubernamental, el mejoramiento de infraestructura turística y la optimización de la calidad del servicio, elementos clave para sostener el crecimiento del flujo turístico en los próximos meses”.

LOS OTROS ATRACTIVOS TURÍSTICOS MÁS VISITADOS DEL PERÚ ENTRE ENERO Y SETIEMBRE 2025

Santuario Histórico de Machu Picchu

- 1 millón 170 mil 389 visitantes registrados que representan un incremento interanual de 3%, equivalente a 34 mil visitas adicionales.

- Del total, 78.4% (917 mil 419) fueron extranjeros y 21.6% (252 mil 970) peruanos.

Explanada de Saqsaywaman

- 720 mil 244 visitantes registrados que reflejan un crecimiento interanual de 3.1%.

- Cifra logra superar en 18.9% lo registrado durante el 2019.

Parque Arqueológico de Moray

- 598 mil 881 visitas registradas que evidencian un notable crecimiento del 11,5% frente a 2024.

- Cifra logra superar en 41,1% lo registrado en 2019.

- Su flujo internacional creció un 15,5% que lo posiciona como uno de los sitios más dinámicos del Valle Sagrado.

Islas Ballestas

- 454 mil 329 visitantes registrados que representan un incremento interanual del 4,6%.

- Del total, 282 mil 857 fueron peruanos, y 171 mil 472 extranjeros.