Qué se sabe sobre la subvariante del COVID-19 conocida como "Cicada": origen, cuadro clínico y el impacto real que tiene en la salud pública internacional. (Foto: Gemini)
Qué se sabe sobre la subvariante del COVID-19 conocida como "Cicada": origen, cuadro clínico y el impacto real que tiene en la salud pública internacional. (Foto: Gemini)
Por Paolo Valdivia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversos organismos de control epidemiológico mantienen bajo seguimiento a la subvariante BA.3.2 del SARS-CoV-2, identificada en algunos reportes bajo el apodo informal de “Cicada”. Se trata de un sublinaje genómico derivado de la familia Ómicron que ha sido detectado de manera puntual en distintos países.

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