El médico, docente e investigador Eduardo Ticona presentará su novela ‘El otro contagio’, basada en hechos reales ocurridos en Perú durante la pandemia de COVID-19. La cita será este jueves 10 de septiembre, a las 7:30 p. m., en el Salón Consistorial del Palacio de las Artes Miraflores (Av. Larco 400).

El encuentro, organizado por la editorial Pasionerrada, contará con los comentarios de Carlos Arámbulo López, escritor, investigador y profesor de la UNMSM; y del Dr. Patricio Wagner Grau, expresidente de la Academia Nacional de Medicina.

El otro contagio narra la historia de Renato Chalco, médico que lidera uno de los equipos encargados de desarrollar el ensayo clínico de una vacuna contra el COVID-19. Su trabajo queda atrapado en el escándalo tras revelarse que autoridades, empresarios y funcionarios recibieron irregularmente dosis de la vacuna experimental, episodio conocido como “Vacunagate”.

Esta presentación llega después de la realizada en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como parte de las celebraciones por sus 170 años. El encuentro reunió a autoridades, médicos, investigadores, docentes y estudiantes, y tuvo como comentaristas al escritor y académico Marco Martos Carrera y al médico Óscar Guillermo Pamo Reyna.

Datos sobre la presentación de la novela 'El otro contagio'

Basada en la experiencia del propio autor y construida desde la autoficción, la novela aborda los conflictos y tensiones que dejó la crisis sanitaria.

A través de la literatura, Eduardo Ticona propone una reflexión sobre la ciencia, la ética y la justicia en uno de los periodos más difíciles de la historia reciente del país.