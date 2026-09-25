El episodio 1180 del anime “One Piece” ya tiene a los seguidores de la serie en cuenta regresiva y con justa razón, pues se presenta como el último capítulo que la producción lanzará este 2026. Es decir, no tendremos más novedades en la historia de Luffy y compañía hasta el 2027. Por eso, si quieres saber cuándo se emite esta gran despedida en pantalla, a qué hora podrás verla y todos los detalles sobre su lanzamiento en la popular plataforma de streaming Crunchyroll, esta nota es para ti. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que, previamente en la trama, Gaban derrotó al Caballero de Dios Sommers y avanzó hasta su hijo Colon.

Sin embargo, Gunko amenazó la vida del muchacho, por lo que el experimentado pirata soltó sus hachas y se rindió.

Entonces, Gaban fue mandado a caer al Inframundo y, más tarde, vimos cómo Imu tomó el control de Gunko.

Así, se espera que el episodio 1180, titulado “Elbaph en la desesperación - Pacto diabólico, ‘Domi Reversi’”, se centre en el poder del villano.

Antes de continuar, mira su tráiler oficial:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1180 DE “ONE PIECE”?

Este esperado capítulo de “One Piece”, el último en lanzarse este año, se estrena el domingo 27 de septiembre del 2026.

En ese sentido, el episodio cerrará la primera fase del arco de Elbaph y, probablemente, terminará con un gran cliffhanger.

Importante: la serie volverá en el 2027 con otro bloque de 26 capítulos, sin fecha todavía confirmada.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1180 DE “ONE PIECE”?

Primero, el episodio 1180 de “One Piece” se transmitirá en Japón, a través de la señal de Fuji TV, a las 11:15 p.m. (JST).

Más tarde, Crunchyroll habilitará el capítulo en su catálogo internacional, conforme a los horarios establecidos para cada región:

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 27 de septiembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 27 de septiembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 27 de septiembre Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 27 de septiembre Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 27 de septiembre España 6:00 p.m. del domingo 27 de septiembre

Cabe resaltar que los subtítulos oficiales en español suelen estar disponibles entre 30 y 45 minutos después de la emisión original.

De esta manera, quienes prefieran ver el episodio traducido deberán considerar ese lapso adicional.

Asimismo, debes tener en cuenta que estos horarios son referenciales, pues el ‘simulcast’ puede registrar demoras antes de que el capítulo quede habilitado en línea.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1180 DE “ONE PIECE”?

Crunchyroll es la plataforma que distribuye el anime “One Piece” a nivel internacional, por lo que allí podrás seguir el episodio 1180 fuera de Japón.

Por ende, para acceder al capítulo una vez que esté disponible, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Brogy "El Ogro Rojo" es uno de los legendarios capitanes de los Piratas Guerreros Gigantes el popular anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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