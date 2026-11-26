La gran batalla de Elbaph está llegando a su clímax y ahora, que acaba de salir el capítulo 1200 del manga de “ONE PIECE”, veremos cómo sigue todo mientras Luffy intenta controlar su cuerpo. ¿Imu hará su nuevo movimiento? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1200 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “La carta de Lily”.

En la portada tenemos el inicio de una nueva historia de portada. Esta tiene de nombre “la camarera rumoreada” y vemos que es la mismísima Boa Hancock.

El capítulo inicia justo al momento en el que Nika está a punto de destruir el Sval donde estaban Dorry y Brogy. La lanza en forma de rayo está a punto de destruir todo a su paso y los niños comienzan a gritar aterrorizados de lo que ven.

Los tambores de la libertad siguen sonando diferente y Luffy demoníaco se abalanza con todo y Sanji aparece para tratar de detenerlo.

“¡Esto está mal, Luffy! ¡No lo hagas!”, grita Sanji mientras no duda ni un segundo y levanta una patada con haki del conquistador que le da de lleno en el rostro a Nika que termina fallando el ataque por poquito pero el rayo igual siguió su curso, cayendo directamente en la aldea de los gigantes más cercana y prácticamente desapareciéndola con una explosión de proporciones bíblicas y gritos de dolor puesto que ahí estaban muchos gigantes.

Sanji se cubre la cara mientras le grita “¡Qué te pasa! ¡Este es el país de los gigantes!”. El aire tan fuerte casi hace que el Sval se caiga para un lado pero los capitanes gigantes consiguen estabilizar el barco.

Colón ve cómo Road, Ange y los demás gigantes que se habían sumergido en las nubes marinas para llegar hasta los niños secuestrados se ven arrastrados en todo el caos por las fuertes ráfagas de viento que generó el ataque de Luffy.

Nika está completamente enfurecido y se va directamente hacia Sanji, levantando su puño gigante para darle el golpe de su vida pero cuando está a punto de hacerlo, la voz de Luffy se escucha por lo bajo.

“¡Oye tú! ¡Si le pones una mano encima a mi nakama, no te lo perdonaré!”, grita Luffy mientras Nika se agarra la cabeza de dolor y expulsa haki del conquistador. Sanji no puede creer lo que está viendo pero se da cuenta que el rostro de Luffy vuelve a la normalidad.

“¡Sanji! ¡Uff menos mal!”, grita Luffy y Sanji todavía no puede creer lo que le está pasando. “¡Este tipo no soy yo! ¡Pero no puedo mover mi cuerpo con libertad!”, prosigue Luffy pero su rostro cambia de nuevo al de Nika mientras vemos que las dos personalidades de Luffy intentan imponerse en su cuerpo.

Tanto Luffy como Nika tratan de prevalecer y Nika le dice “¡No puedes mover tu cuerpo porque estás a punto de morir, Monkey D. Luffy!” pero esto hace que Luffy se moleste y diga “¡No digas tonterías! ¿Sigo vivo, no? ¡Este es mi cuerpo! ¡No lo muevas por tu cuenta!” mientras Sanji mira sorprendido sin entender lo que sucede.

Nos vamos con Usopp que está cargando en sus hombros a Gaban.

“¿Has oído hablar acerca de las bestias carceleras de Impel Down?”, le pregunta Gaban y Usopp le responde que no, a lo que Gabán prosigue diciendo “Cuando una fruta del diablo tipo Zoan despierta, la voluntad que reside dentro de la fruta intenta apoderarse del usuario”.

Usopp se sorprende pero le dice que Luffy no es del tipo Zoan y Gabán le dice que “se lo explicará más adelante en detalle pero por ahora, este momento es decisivo para Luffy”.

Ahora nos vamos con Imu que está con su aureola mirando a Luffy mientras dice “Nika...”.

En la biblioteca del búho, donde Robin, Saúl, Chopper y Biblo están reunidos, Robin comienza a leer la carta de Lily.

“Mi nombre es Nefertari D. Lily, por ciertas razones, he estado escondiéndome de la Alianza y viviendo aquí en Elbaph. El hecho de que hayan sido convocados a esta habitación debe significar… ¿Ha logrado la Alianza extender su alcance hasta aquí? ¿Han comenzado a sonar los “Tambores de la Liberación” que Imu-kun teme? Joy Boy una vez dijo: “En el distante futuro, alguien que comparta el mismo sueño que yo seguramente aparecerá de nuevo.” Yo… quería que los tres siguiéramos siendo amigos cercanos, tal como éramos en aquel entonces… Durante la era en la que viví, estalló una gran guerra, una tan masiva que cambió la misma forma del mundo… Y los que terminaron en bandos opuestos en el centro de todo fueron mis amigos… Joy Boy e Imu-kun”.

Mientras Robin lee, podemos ver el mural de la guerra de Elbaph y distintas cosas que acompañan la historia de ONE PIECE.

El ejército de Joy Boy fue derrotado.

Junto con el mundo que se hundió en el mar… Si tuviera que describir al hombre conocido como Joy Boy en solo unas pocas palabras… Era “la persona más odiada del mundo.”

——Y… “la persona más agradecida por el mundo”.

Cuando los reyes del mundo se opusieron a su sueño…

Aquellos que prestaron su fuerza a Joy Boy fueron principalmente las diferentes razas cuyos aspectos diferían de los de los humanos, así como las personas que él había salvado. Para los soldados de la “Alianza”, que nunca habían visto a nadie que no fuera humano y discriminaban contra otras razas, la vista de estos guerreros diversos formando un frente unido no era sino aterrador… Y sin embargo, a pesar de ser una princesa del lado de la “Alianza”…

Mi corazón se conmovió profundamente por esa vista, y no pude dejar de llorar.

Joy Boy buscaba convertirse en “Libre.” Imu-kun buscaba convertirse en “Dios”.

Entre ellos, los que demostraron una fuerza abrumadora en sus campañas militares fueron el ejército de gigantes conocido como la “Gran Banda de Guerra del Martillo” (GALLEILA), liderado por Douzan, que marchó desde aquí en Elbaph.

Ellos también fueron responsables de construir el “Arca - Noah” en la Isla Gyojin.

Incluso el “Arma Antigua Pluton” nunca habría sido completado sin ellos.

A lo largo de la larga guerra, la Alianza probó todo tipo de tácticas desleales para detenerlos… Pero todos sus intentos fueron inútiles.

Sin embargo, entre los innumerables planes que llevaron a cabo…

Hubo una estrategia que resultó efectiva. La despiadada “Toma de Niños como Rehenes.”

Como resultado, la “Gran Banda de Guerra del Martillo” (GALLEILA) fue derrotada, como si su avance abrumador hasta ese momento hubiera sido solo una ilusión.

Una cosa que he llegado a entender muy bien al vivir en Elbaph es que los gigantes tienen una esperanza de vida de 300 años, y sus niños tardan tres veces más que los niños humanos en crecer.

Mientras tanto, los guerreros adultos marchan al campo de batalla sin temor a la muerte…!!

Es por estos contrastes en las esperanzas de vida que…

Los niños son la “LÍNEA VITAL” de su raza.

Las madres y los niños son los “TESOROS DE LOS GUERREROS”.

No existen otros valores más que ese.

El hecho de que la única debilidad de Elbaph sean sus “niños” es algo que solo aquellos que experimentaron esa guerra podrían posiblemente saber.

Si Imu-kun ha obtenido verdaderamente la vida eterna…

Seguramente hará el primer movimiento.

Antes de que el “Guerrero de la Liberación” pueda liderar a un gran número de personas…

Suprimirá a los poderosos guerreros que considera peligrosos…

Y vendrá por los niños de Elbaph.

Quizás esté planeando convertirlos en sus propios soldados después…!!"

Saúl dice “Saul: ¡¡Eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo! ¿Quién demonios es esta mujer?!”

Robin continúa leyendo la carta de Lily.

Espero que estos temores míos resulten infundados. Pero si alguna vez sienten que Elbaph está en peligro…

La escena cambia al barco de transporte que lleva a los niños restantes que aún no han sido rescatados, que son Colon, Ylva, Bjorn y Johanna. Todos están aterrorizados mientras miran fijamente a las Llamas del Presagio conscientes.

“¿Qué son esas cosas?! ¿¡Fantasmas!?”, gritan los niños mientras vemos a Road que finalmente alcanzando el barco y se cuelga desesperadamente de su proa.

“¡No sirve de nada! ¡No podemos sumergirnos en las Nubes del Mar!”, gritan los niños que no pueden saltar por las llamas que rodean el barco.

El barco continúa elevándose aún más alto. Eventualmente, Road pierde el agarre y cae de nuevo en las Nubes del Mar abajo. No está claro si las Llamas del Presagio son responsables de que Road pierda el agarre y caiga.

Colón dice “Huff… Huff… ¿De verdad nos van a llevar así…?! ¡Maldición!” mientras los demás niños gritan con miedo.

Las llamas del presagio comienzan a cantar Dororon Dandon♪ Dororon Dandon♪ mientras Imu contacta telepáticamente a Sommers y Killingham.

“Parece que han logrado cargar a los niños en los barcos. Un barco del Gobierno ha llegado a las aguas que rodean Elbaph. ¡Todos ustedes, suban al barco de inmediato!” mientras volvemos con Nika que sigue gritando mientras expulsa haki del conquistador por todo el lugar.

“¡Suéltame maldito!”, grita Luffy mientras los tambores del presago retumban con los tambores de la libertad del corazón de Luffy.

Sanji está atónito porque no sabe qué hacer.

“¿¡Qué demonios se supone que debo hacer…?! ¡No, hay algo que necesito atender primero!!”.

Luffy se comienza a atacar a sí mismo mientras Nika le grita “¡Este cuerpo que tienes es una basura! ¡Lo usaré yo mismo, me llevaré la vida de todos y destruiré todo!” a lo que Luffy le agarra la cara y le dice “¡Como si te dejara hacer eso!”, con lo que nos vamos al pueblo del occidente donde Gunko llega y presencia todo lo que pasa a su alrededor, mirando directamente a los gigantes diciéndoles.

“¡Escuchen gente de Elbaph! ¡Soy miembro de los Caballeros de Dios, Manmayer Gunko! ¡A partir de este punto, nos llevaremos a los niños a la “Tierra Santa”!”, grita Gunko mientras los gigantes la miran y reconocen como una de los demonios.

“¡Ahora que el Gran Ser ha llegado, no hay nada más que puedan hacer!”, finalizando el capítulo 1200 del manga de “ONE PIECE” con la declaración de Gunko al pueblo de Elbaph.

“¡¡Por eso les estoy dando un consejo!! ¡¡ABANDONEN A LOS NIÑOS!!!”.

La próxima semana SÍ HABRÁ MANGA.

Cómo y dónde leer el capítulo 1200 de “ONE PIECE” legalmente

El capítulo 1200 de “ONE PIECE” («La carta de Lili») se estrena de manera oficial y gratuita este domingo 29 de noviembre de 2026 a través de MANGA Plus by Shueisha, tanto en su sitio web como en su aplicación oficial para dispositivos iOS y Android, con disponibilidad en español e inglés.

Horarios de lanzamiento y cómo leerlo al día

Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 a. m.

México (CDMX): 9:00 a. m.

Argentina y Chile: 12:00 p. m.

España: 4:00 p. m.

Ten en cuenta que en MANGA Plus los capítulos más recientes suelen habilitarse para lectura gratuita en su lanzamiento inicial y luego pasan a formar parte del catálogo de lectura única (o del acceso por suscripción/planes de la plataforma según la región y el historial del episodio), por lo que conviene leerlo cerca de su estreno para no perder la ventana gratuita. Al cierre del episodio se confirma que la próxima semana no hay descanso, por lo que el capítulo 1201 continuará la trama sin pausas.