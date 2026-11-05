El campo de batalla en Elbaph está dejando a los Mugiwaras muy malheridos y ahora, que Imu ha despertado con gran poder, Luffy y Loki están luchando para sobrevivir a la fuerza del rey del mundo. Esto es todo lo que pasó en el capítulo 1198 del manga de “ONE PIECE”.

Capítulo 1198 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “La isla de los monstruos”.

En la portada tenemos la petición de un fan en donde vemos a Pudding probándose unos lentes que le regaló Brulee.

El capítulo inicia con Sanji reventándole la cara a Killingham e hiriéndolo de una patada muy fuerte con haki del conquistador.

Este golpe hace que Killingham salga volando destruyendo varias casas de los gigantes mientras Sanji, con su pierna completamente negra por el haki del conquistador solamente lo mira.

“Aaaaaaaaaaaaah, aaaaaaaaaaaaah”, grita de dolor Killingham que está completamente malherido mientras mira a un costado y ve que la pierna de Sanji se acerca nuevamente hacia su rostro. Sanji carga su patada con Haki del conquistador y Killingham revienta en llanto por lo que se le viene.

Sanji le dice “¿El corazón? ¿Era eso maldito?” mientras se burla de él y hace que Killingham suplique que pare mientras grita de extremo temor pero esto a Sanji no le importa y le da otro golpe que lo manda a volar de nuevo.

Sanji mira a su costado y ve que algo no está bien con Zaza. “¿Qué carajos ha pasado? ¿Se ha estirado?” dice mientras vemos que los gigantes comienzan a gritar ya que Zaza ha conseguido estirar su cuerpo.

“¡Carajo ya lo habíamos acorralado! ¡Cómo hizo eso maldición!”, gritan los gigantes desesperados.

“¡No la dejen escapar, disparen los cañones!”, prosiguen mientras Road grita por su hermano Björn.

Zaza está muy cerca al barco, estirándose cuan monstruo del apocalipsis ante la mirada atónita de los gigantes muy preocupados.

“¿Acaso piensa estirarse hasta el barco? No... ¡se dirige hacia la senda arco iris! ¡Vayan todos hacia allá! ¡No dejen que suelte a los niños porque debajo está el inframundo!”, gritan los gigantes.

Killingham muy malherido grita “¡Adelante diosa de la lluvia! ¡En cuanto los subamos al barco se acabó!” mientras los niños lloran atrapados en el agua.

Zaza estira su brazo hasta arriba del barco y sin dudarlo se lo corta, haciendo que los niños caigan directamente al barco que seguía su camino en la senda arco iris.

“¡Ahhhhhhh menos mal nos hemos salvado! ¿Pero cómo si estamos en el barco del puerto? ¡Si zarpa saldremos de Elbaph y nosotros nunca hemos salido de esta isla! ¡No lo entiendes, nosotros vamos a ser secuestrados!” gritan los niños desesperados.

Killingham entra también en desesperación porque el barco no avanza a pesar de que ya están los niños ahí.

“¿Eh? ¡Qué demonios pasa! ¡Qué estás haciendo barco maldito, por qué no zarpas! ¡Oye Sommers! ¿Estás ahí verdad? ¡Zarpa de una vez maldición!”, grita Killingham mientras Sanji aparece detrás de él luego de cazarlo.

“No creo que tu estúpido compañero esté ahí, ¿sabes? Porque hacia ese barco se ha dirigido un compañero mío”, recordando y confiando plenamente en Zoro.

“¡Tu compañero no tiene ni una posibilidad de salvarse!” le dice Sanji, pero Killingham siente una presencia extremadamente fuerte y tenebrosa. “¡Ese haki, es el haki del amo!” y Sanji también lo siente mientras grita “¡Qué es eso!”.

Nos vamos al boque central, donde el sonido de unos tambores de la oscuridad comienzan a retumbar el lugar.

“Dororon dororon, don don don” comienzan a gritar los árboles demoníacos alrededor del bosque mientras ríen ante el retumbar de la maldad, recibiendo al nuevo ser del apocalipsis.

“¡Qué está pasando! ¡La tierra está retumbando!”, grita Hajrudin mientras Usopp le responde extremadamente aterrado ante lo que está viendo, “¡Cómo que qué está pasando... esto... esto es.... el fin del mundo!”, dice mientras vemos la nueva forma satánica de Imu.

Como si fuese el mismísimo Lucifer, el cuerpo de Imu se ha alargado, su cabello se ha levantado mientras los cuernos también se han hecho gigantes. Este tiene un arma en su mano y su aureola lo bordea mientras las alas de la oscuridad salen directamente de este. Esta es una forma extremadamente demencial en tamaño con la que incendia todo a su paso y convierte los árboles en demonios que lo reciben con el cántico de los tambores de la maldad.

Loki aparece arrodillado mientras Usopp y Hajrudin le gritan “¡Se ha convertido en algo y se ha marchado! ¡Loki, es inútil, aléjate de él lo más que puedas!” mientras vemos también por primera vez la forma híbrida de Loki.

“¡Haha, si me salvo ahora mismo, Elbaph se convertirá en una nación esclava... si muero aquí, Elbaph también se convertirá en una nación esclava! ¡No pienso aceptar ninguna de las dos opciones y encima ese cabrón de Luffy ha salido huyendo! ¡Es un maldito cobarde!” mientras vemos la presentación oficial de Loki forma híbrida.

Imu, con su mirada satánica, le grita a Loki fuertemente: “¡Te estoy diciendo que respondas Loki! Cuando Elbaph se convierta en mis esclavos, quiero poseer esa tecnología ancestral que tienen. Harald también mantuvo la boca cerrada... pero esta tiene que existir” pero Loki no lo duda ni un segundo y levanta a Nidhogg abalanzándose a Imu diciendo “¡Te estoy diciendo que yo no se sobre eso maldita sea!” pero ante este ataque, Imu tampoco lo piensa dos veces y ataca a Loki, derrotándolo y dejándole heridas muy fuertes.

Usopp y Hajrudin gritan por Loki mientras este cae ante el paso de Imu que comienza a decir “Entonces solo queda apoderarme de esta tierra y comprobarlo. Uff, he llegado al límite. No pensé que tendría que usar tanto poder. Tengo que regresar cuanto antes a Tierra Santa o la vida de Mu correrá peligro... Nika...”.

Hajrudin quiere ir adonde Loki pero Usopp le dice que no lo mueva a la fuerza y se va adonde está Gerd con Gabán herido en sus brazos.

Usopp, mientras corre dice “¡Luffy qué te ha ocurrido! ¡Esto ya no es cuestión del arma secreta!” a lo que Gabán responde “Ese tipo es un Zoan… este es el momento decisivo” haciendo que Usopp se sorprenda.

En la ruta del árbol número 8, entre la biblioteca y el pueblo del oeste, los Mugiwaras están corriendo para llegar al pueblo.

“¡Qué ha pasado Jimbe!”, dice Nami y este dice “Loki acaba de ser derrotado. Dos presencias de Haki muy poderosas se han dirigido al pueblo del oeste”. Nami dice que eso significa que Luffy llegó antes que ellos al pueblo y JImbe se pregunta por qué hizo eso ya que no tiene sentido.

“Es imposible que Luffy haya huido él solo, también me preocupa Brook así que démonos prisa”, dice Nami.

En el pueblo del oeste, sobre una de las casas, una figura completamente negra aparece, es Luffy pero de una forma muy diferente... Este se está rascando mientras hace sonidos de “Ki ki kiii, ukiikkiii” como si fuese un mono ya que tiene una cola detrás pero mantiene su aureola de Gear 5 pero en su espalda, unas marcas como las de la gomu gomu aparecen.

“¡Oye Luffy!” se escucha que le dice Sanji pero se da cuenta de algo... “Espera... no, ¡ese no es él! ¿Qué demonios es esa cosa?”, grita Sanji mientras vemos que Luffy ahora está muy diferente ya que su nariz parece la de un mono y sus dientes han cambiado de forma completamente, ahora son completamente afilados.

Luffy no lo duda ni un segundo y se abalanza hacia donde Zaza, dándole un golpe que la hace retorcer de dolor ante la mirada atónita de los gigantes.

“¡Eh, qué demonios es eso! ¿Un mono? ¡No, espera, esa apariencia...!”, gritan completamente atemorizados mientras Luffy comienza a apretar el cuerpo de Zaza para retorcerla de dolor mientras abre su boca y vemos sus dientes completamente afilados mientras Zaza se asusta completamente puesto que Luffy la ha mordido y la ha hecho explotar como si fuese nada, finalizando el capítulo 1198 del manga de ONE PIECE con Killingham sorprendido ante lo que acaba de ver, con los gigantes preguntándose quién demonios es y con Luffy, completamente alocado y transformado en un animal riéndose oscuramente tras haber hecho explotar a Zaza.

¡La próxima semana NO habrá manga!

Horarios de lanzamiento por país

Para que no te pierdas ni un solo detalle en cuanto se encuentre disponible en línea, estos son los horarios de estreno confirmados según tu zona geográfica:

España: 16:00 horas (Hora peninsular)

16:00 horas (Hora peninsular) México (CDMX): 9:00 horas

9:00 horas Argentina / Chile: 12:00 horas

12:00 horas Colombia / Perú: 10:00 horas

10:00 horas Estados Unidos (Este): 11:00 horas / (Pacífico): 8:00 horas

¿Qué pasó en el capítulo anterior?

El capítulo 1197 del manga de ONE PIECE, titulado “El amor es la defensa”, marcó un antes y un después en la historia de la obra al consagrar a Sanji en la cúspide del poder mundial. El enfrentamiento contra el caballero divino Killingham en las tierras de Erbaf escaló a un nivel completamente inesperado cuando el cocinero de los Sombrero de Paja demostró que su cuerpo, forjado entre la ciencia del Germa y la protección de su madre Sora, posee una resistencia inquebrantable frente a los ataques del Gobierno Mundial.

La pelea alcanzó su punto de ebullición cuando Killingham intentó doblegarlo utilizando su temida armadura Omen Panzer y la lanza de Longinus. Lejos de ceder, Sanji experimentó una profunda catarsis recordando a figuras clave de su vida como Zeff, Ivankov, Reiju y su madre. Este torrente emocional desencadenó un hecho sin precedentes: la primera manifestación oficial del Haki del Conquistador en Sanji. Con una combinación letal de llamas azules y una voluntad inquebrantable, el cocinero destrozó la lanza y fracturó la armadura de su rival.

El clímax del capítulo dejó una frase para la historia que validó una de las teorías más populares de los fanáticos: así como Zoro se ha consolidado como la espada que abre camino para Luffy, Sanji se alza oficialmente como su escudo definitivo. Con ambos pilares portando el Haki del Conquistador, el escenario queda completamente servido para ver cómo este golpe al bando de Imu repercutirá en el explosivo inicio del capítulo 1198.

¿Cómo leer el capítulo 1198 de forma legal?

Puedes leer el nuevo capítulo de “ONE PIECE” en cuanto salga al aire a través de los canales oficiales autorizados:

Manga Plus (by Shueisha): Disponible en su aplicación móvil para iOS y Android, así como en su sitio web oficial con traducción al español e inglés. Los tres primeros capítulos y los tres más recientes siempre están disponibles de forma gratuita.

Disponible en su aplicación móvil para iOS y Android, así como en su sitio web oficial con traducción al español e inglés. Los tres primeros capítulos y los tres más recientes siempre están disponibles de forma gratuita. Shonen Jump (Viz Media): Para lectores de habla inglesa en territorios seleccionados.

Ficha técnica