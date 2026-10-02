WhatsApp se ha convertido en un espacio donde las imágenes tienen un papel importante al conversar, y los stickers son una de las formas más utilizadas para expresar emociones, bromas o situaciones cotidianas sin escribir demasiado. Ahora, la inteligencia artificial facilita la creación de estas pequeñas figuras, ya que permite transformar una fotografía en un sticker personalizado sin recurrir a programas de edición ni instalar aplicaciones adicionales. Con una imagen y una instrucción sencilla es posible obtener un resultado listo para llevar directamente a los chats, sin necesidad de conocimientos técnicos ni procesos complicados. Con esta alternativa, cualquier usuario puede experimentar con distintas imágenes y estilos. Descubre cómo funciona este método y qué pasos debes seguir para crear tus propios stickers.

¿CÓMO CONVERTIR UNA FOTO EN UN STICKER CON AYUDA DE LA IA?

El proceso parte de una fotografía guardada en el teléfono. Esta imagen puede enviarse a una herramienta de inteligencia artificial con generación de imágenes, como ChatGPT, acompañada de una indicación para convertirla en sticker. También puedes especificar características, como solicitar un fondo transparente o determinado estilo.

La IA adapta la fotografía para darle apariencia de figurita. Entre sus tareas está separar al personaje u objeto principal del fondo, mejorar su presencia visual y aplicar una estética acorde con la indicación recibida. Por ejemplo, puedes pedir un acabado caricaturesco, realista o animado.

Foto: Adobe Stock

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA LLEVAR EL STICKER A WHATSAPP?

El procedimiento puede resumirse así:

1. Selecciona una fotografía desde tu celular.

2. Súbela a una herramienta de IA que permita generar imágenes.

3. Indica que quieres convertirla en un sticker y define detalles como el fondo transparente.

4. Descarga la imagen creada cuando esté lista.

5. Importa el archivo a WhatsApp y guárdalo en el apartado destinado a los stickers.

En determinadas situaciones, WhatsApp puede pedir que se reúnan varias imágenes para crear un paquete de stickers. Esta condición depende del funcionamiento de la plataforma al incorporar las nuevas figuras, según informa Infobae.

¿QUÉ VENTAJAS OFRECE CREAR STICKERS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

La principal diferencia frente a los métodos tradicionales está en el trabajo que se puede ahorrar. Antes, preparar una fotografía para convertirla en sticker podía requerir aplicaciones específicas, recortes manuales y varios ajustes. Con la IA, esas tareas se realizan automáticamente.

Además, el usuario puede decidir cómo quiere que luzca el resultado. Combinar una fotografía personal con diferentes estilos visuales permite crear imágenes adaptadas a cada conversación y diferenciar los stickers de los que circulan entre otros contactos.

¿POR QUÉ SE HAN VUELTO IMPORTANTES LOS STICKERS EN LAS CONVERSACIONES DE WHATSAPP?

Estas imágenes se han integrado en la comunicación cotidiana porque permiten transmitir una reacción, estado de ánimo o situación concreta de manera rápida. Una sola figurita puede complementar un mensaje o incluso reemplazar una respuesta escrita.

La llegada de herramientas de IA amplía esas posibilidades al reducir las barreras para crear contenido propio. Así, una fotografía común puede convertirse en una pieza visual personalizada y quedar disponible para utilizarla posteriormente en los chats de WhatsApp.

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