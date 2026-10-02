De una foto a un sticker: descubre cómo crearlos con ayuda de la IA para WhatsApp | Composición EC: Magnific
De una foto a un sticker: descubre cómo crearlos con ayuda de la IA para WhatsApp | Composición EC: Magnific
Por José Templo

WhatsApp se ha convertido en un espacio donde las imágenes tienen un papel importante al conversar, y los stickers son una de las formas más utilizadas para expresar emociones, bromas o situaciones cotidianas sin escribir demasiado. Ahora, la inteligencia artificial facilita la creación de estas pequeñas figuras, ya que permite transformar una fotografía en un sticker personalizado sin recurrir a programas de edición ni instalar aplicaciones adicionales. Con una imagen y una instrucción sencilla es posible obtener un resultado listo para llevar directamente a los chats, sin necesidad de conocimientos técnicos ni procesos complicados. Con esta alternativa, cualquier usuario puede experimentar con distintas imágenes y estilos. Descubre cómo funciona este método y qué pasos debes seguir para crear tus propios stickers.

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