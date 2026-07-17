Por Redacción EC

El agua cumple un papel clave en el funcionamiento del organismo y también puede convertirse en una aliada para quienes padecen hígado graso. Aunque por sí sola no cura esta enfermedad, una hidratación adecuada favorece distintos procesos del cuerpo que contribuyen al bienestar del hígado, como la eliminación de desechos y el mantenimiento de un metabolismo saludable. Debido a ello, especialistas recomiendan incorporar este hábito dentro de un estilo de vida equilibrada para mejorar tu salud.