El agua cumple un papel clave en el funcionamiento del organismo y también puede convertirse en una aliada para quienes padecen hígado graso. Aunque por sí sola no cura esta enfermedad, una hidratación adecuada favorece distintos procesos del cuerpo que contribuyen al bienestar del hígado, como la eliminación de desechos y el mantenimiento de un metabolismo saludable. Debido a ello, especialistas recomiendan incorporar este hábito dentro de un estilo de vida equilibrada para mejorar tu salud.

El hígado graso, conocido médicamente como esteatosis hepática, se produce por la acumulación excesiva de grasa en este órgano. Su presencia suele relacionarse con factores como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes tipo 2, el sedentarismo y una alimentación poco saludable. En el Perú, esta condición afecta aproximadamente al 30 % de la población, por lo que la prevención y el tratamiento oportuno resultan fundamentales para evitar complicaciones.

Ni 2 ni 10 vasos: esta es la cantidad de agua recomendada si tienes hígado graso, según especialistas

Diversas instituciones especializadas señalan que las personas diagnosticadas con hígado graso pueden beneficiarse de una correcta hidratación, ya que el consumo diario de entre seis y ocho vasos de agua favorece funciones esenciales del organismo. Entre ellas destacan la producción de bilis, necesaria para la digestión de las grasas, y los procesos naturales mediante los cuales el cuerpo elimina sustancias de desecho. Sin embargo, los expertos recuerdan que la cantidad ideal de líquidos puede variar según las características y necesidades de cada persona.

Además de contribuir al adecuado funcionamiento del hígado, mantener un buen nivel de hidratación ofrece múltiples beneficios para la salud. El agua participa en la eliminación de toxinas a través de la orina, la transpiración y las deposiciones; ayuda a conservar una temperatura corporal estable; lubrica y amortigua las articulaciones; y protege tejidos sensibles presentes en diferentes órganos del cuerpo. Estas funciones explican por qué el consumo suficiente de líquidos es considerado un hábito esencial para el bienestar general.

¿Qué más debes saber sobre esta situación?

No obstante, la cantidad de agua que cada persona necesita ingerir no es igual para todos. De acuerdo con un estudio de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, información que también recoge Mayo Clinic, factores como la edad, el peso, el nivel de actividad física e incluso el embarazo influyen directamente en los requerimientos diarios de líquidos. Como referencia, los hombres deberían consumir alrededor de 15,5 tazas (3,7 litros) de líquidos al día, mientras que para las mujeres la recomendación es de aproximadamente 11,5 tazas (2,7 litros), considerando tanto agua como otras bebidas.

La hidratación, sin embargo, representa solo una parte del cuidado del hígado. Los especialistas coinciden en que el tratamiento y la prevención del hígado graso requieren cambios sostenidos en el estilo de vida. Mantener un peso saludable, reducirlo de manera progresiva cuando existe sobrepeso, controlar las porciones de los alimentos y priorizar una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales son algunas de las principales recomendaciones para disminuir la acumulación de grasa en este órgano.

Otras opciones para cuidar tu salud

Asimismo, se aconseja reemplazar las grasas saturadas por opciones más saludables, como las presentes en el pescado, las nueces y las semillas de lino, además de limitar el consumo de bebidas y alimentos con alto contenido de azúcares, especialmente fructosa. Evitar el exceso de alcohol y no fumar también forman parte de las medidas preventivas que ayudan a proteger el hígado. Tanto Mayo Clinic como las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos coinciden en que la combinación de una alimentación balanceada, actividad física regular e hidratación adecuada constituye la estrategia más efectiva para preservar la salud hepática.