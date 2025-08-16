No cabe duda de que Leonardo Fabio Lunavictoria Velásquez, conocido en el mundo digital como King León, se ha posicionado como un personaje popular gracias a sus peculiares frases y a su característico trend de baile denominado #Reparto. De hecho, gracias a sus transmisiones en vivo, el streamer ha ganado miles de seguidores en Twitch, en la que suele compartir diversos videojuegos y más. En ese sentido, el chiclayano anunció la realización de un importante torneo que reunirá a destacados creadores de contenido del país, con el propósito de ofrecer un espectáculo de entretenimiento a sus seguidores. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ TORNEO PREPARA KING LEÓN PARA LOS CREADORES DE CONTENIDOS?

En un contexto cada vez más digitalizado, la aparición de nuevos videojuegos virtuales se ha vuelto común, captando especialmente la atención del público juvenil en varios países. En esa línea, el popular King León anunció en una transmisión en vivo que organizará un torneo virtual de Clash Royale dirigido exclusivamente a creadores de contenido del país. Según el streamer, convocará a reconocidos influencers, por lo que ya ha empezado a planificar el evento que ha llamado la atención de los miles de seguidores.

“Me pidieron y me di cuenta también que todos juegan Clash Royale, así que voy a organizar un torneo, pero solo de creadores de contenidos porque Ormeño juega, juega Dialis, aunque sea una juega McBray, Rey también juega, juega Lila. Tengo varios que juegan, mano, así que lo voy a organizar. Estoy viendo cómo poder organizarlo, que no sea presencial, pero que sea virtualmente que cada uno entre en una llamada de Discord, su cámara y podemos ver las batallas”, explicó el youtuber King León.

En cuanto a Clash Royale es un videojuego multijugador en tiempo real desarrollado y publicado por Supercell, compañía también creadora de Clash of Clans. El título fue lanzado a nivel mundial el 2 de marzo de 2016 dirigido para dispositivos móviles a través de la App Store y Google Play. En él, participan los personajes más populares de la saga Clash, junto con nobles y otros elementos que enriquecen la experiencia de juego. Cabe mencionar que, hasta el momento, el influencer no ha brindado más detalles de este evento digital.