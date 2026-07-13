El evento de streaming y boxeo amateur, La Noche Dorada 2, regresa este 5 de septiembre al Coliseo Eduardo Dibós. Conoce la cartelera oficial, precios de entradas y dónde ver el show. (Foto: ElZeein)
El evento de streaming y boxeo amateur, La Noche Dorada 2, regresa este 5 de septiembre al Coliseo Eduardo Dibós. Conoce la cartelera oficial, precios de entradas y dónde ver el show. (Foto: ElZeein)
Por Paolo Valdivia

El fenómeno del entretenimiento digital y el boxeo amateur está de vuelta. Tras hacer historia y coronarse como el evento de streaming más visto en la historia de nuestro país, La Noche Dorada 2 anuncia oficialmente su esperado regreso.

La primera edición tuvo altas métricas de la audiencia peruana al registrar un pico de más de 1.3 millones de espectadores conectados en simultáneo y superar las 6.4 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas. Para ponerlo en perspectiva masiva: su audiencia equivalió a 14.8 puntos de rating en televisión abierta. Este año, la valla está aún más alta y la fecha ya está pactada.

¿Cuándo y dónde será La Noche Dorada 2?

El próximo 5 de septiembre, el emblemático Coliseo Eduardo Dibós se vestirá de gala para recibir esta mega producción. El recinto de San Borja será el epicentro donde el deporte, el streaming y el entretenimiento en vivo se fusionarán en un espectáculo que continúa posicionando al Perú como un referente absoluto de este formato en toda Latinoamérica.

Cartelera oficial: Las peleas confirmadas para La Noche Dorada 2

El gran atractivo de este evento es que traslada al ring las rivalidades, historias y desafíos personales más comentados de las redes sociales. Este año, la cartelera promete nocauts y mucha emoción con enfrentamientos internacionales. Esta es la lista oficial de combates:

  • Cañita vs. JH La Cruz (COL) (Pelea estelar)
  • Shelao (CHL) vs. Piero Arenas
  • May Osorio (COL) vs. Zully
  • Bebote vs. Kingteka
  • Daniela Taquire vs. Emetsuki
  • El Jeque vs. Jota Shoy
  • Sacha vs. Sr. Pulsera
  • Pepita vs. Pauchikita

Shows en vivo y Alfombra Dorada

La Noche Dorada promete una puesta en escena completamente renovada que va más allá del cuadrilátero. Los asistentes y espectadores podrán disfrutar de una experiencia de entretenimiento total que incluye:

  • Un desfile de celebridades que reunirá a los streamers y artistas del momento, creadores de contenido e invitados especiales de la escena internacional.
  • Presentaciones en vivo de artistas invitados durante los intermedios de las peleas.
  • Una mesa de análisis y comentarios integrada por periodistas deportivos, personalidades del streaming y figuras del entretenimiento.

¿Dónde ver La Noche Dorada 2 en vivo y cómo comprar entradas?

Si no te quieres perder este hito histórico, tienes dos opciones para vivir la experiencia:

Transmisión online gratuita

Al igual que en su debut, el evento se transmitirá de manera exclusiva y totalmente gratis a nivel mundial a través de la plataforma KICK, en el canal oficial de ElZeein.

Entradas presenciales en el Coliseo Dibós

Si prefieres sentir la adrenalina desde la tribuna, las entradas estarán disponibles a través de la ticketera oficial Ticketmaster. La preventa de entradas contará con precios accesibles que van desde los S/79.

Árbitros profesionales

Todos los creadores de contenido participantes cuentan con el respaldo de un Comité Deportivo profesional, encargado de supervisar sus entrenamientos, dietas y preparación técnica meses antes de subirse al ring. El día del evento, el Coliseo Dibós contará con un despliegue de alta competencia que incluye:

  • Árbitros y jueces oficiales.
  • Personal médico especializado y equipos de emergencia.
  • Protocolos de seguridad estrictos para garantizar el bienestar de cada uno de los competidores.
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