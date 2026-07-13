El fenómeno del entretenimiento digital y el boxeo amateur está de vuelta. Tras hacer historia y coronarse como el evento de streaming más visto en la historia de nuestro país, La Noche Dorada 2 anuncia oficialmente su esperado regreso.
La primera edición tuvo altas métricas de la audiencia peruana al registrar un pico de más de 1.3 millones de espectadores conectados en simultáneo y superar las 6.4 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas. Para ponerlo en perspectiva masiva: su audiencia equivalió a 14.8 puntos de rating en televisión abierta. Este año, la valla está aún más alta y la fecha ya está pactada.
¿Cuándo y dónde será La Noche Dorada 2?
El próximo 5 de septiembre, el emblemático Coliseo Eduardo Dibós se vestirá de gala para recibir esta mega producción. El recinto de San Borja será el epicentro donde el deporte, el streaming y el entretenimiento en vivo se fusionarán en un espectáculo que continúa posicionando al Perú como un referente absoluto de este formato en toda Latinoamérica.
Cartelera oficial: Las peleas confirmadas para La Noche Dorada 2
El gran atractivo de este evento es que traslada al ring las rivalidades, historias y desafíos personales más comentados de las redes sociales. Este año, la cartelera promete nocauts y mucha emoción con enfrentamientos internacionales. Esta es la lista oficial de combates:
- Cañita vs. JH La Cruz (COL) (Pelea estelar)
- Shelao (CHL) vs. Piero Arenas
- May Osorio (COL) vs. Zully
- Bebote vs. Kingteka
- Daniela Taquire vs. Emetsuki
- El Jeque vs. Jota Shoy
- Sacha vs. Sr. Pulsera
- Pepita vs. Pauchikita
Shows en vivo y Alfombra Dorada
La Noche Dorada promete una puesta en escena completamente renovada que va más allá del cuadrilátero. Los asistentes y espectadores podrán disfrutar de una experiencia de entretenimiento total que incluye:
- Un desfile de celebridades que reunirá a los streamers y artistas del momento, creadores de contenido e invitados especiales de la escena internacional.
- Presentaciones en vivo de artistas invitados durante los intermedios de las peleas.
- Una mesa de análisis y comentarios integrada por periodistas deportivos, personalidades del streaming y figuras del entretenimiento.
¿Dónde ver La Noche Dorada 2 en vivo y cómo comprar entradas?
Si no te quieres perder este hito histórico, tienes dos opciones para vivir la experiencia:
Transmisión online gratuita
Al igual que en su debut, el evento se transmitirá de manera exclusiva y totalmente gratis a nivel mundial a través de la plataforma KICK, en el canal oficial de ElZeein.
Entradas presenciales en el Coliseo Dibós
Si prefieres sentir la adrenalina desde la tribuna, las entradas estarán disponibles a través de la ticketera oficial Ticketmaster. La preventa de entradas contará con precios accesibles que van desde los S/79.
Árbitros profesionales
Todos los creadores de contenido participantes cuentan con el respaldo de un Comité Deportivo profesional, encargado de supervisar sus entrenamientos, dietas y preparación técnica meses antes de subirse al ring. El día del evento, el Coliseo Dibós contará con un despliegue de alta competencia que incluye:
- Árbitros y jueces oficiales.
- Personal médico especializado y equipos de emergencia.
- Protocolos de seguridad estrictos para garantizar el bienestar de cada uno de los competidores.
- ¡Sorprendente! Nicola Porcella revela el exorbitante monto que ganará por pelea y en qué lo gastará
- ¡Para no creer! Este es el KO más fulminante de la historia: los especialistas siguen sorprendidos
- ¿Quién ganó la pelea de Alan Picasso vs Naoya Inoue por los títulos WBC, WBA, IBF y WBO del peso supergallo?