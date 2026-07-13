El fenómeno del entretenimiento digital y el boxeo amateur está de vuelta. Tras hacer historia y coronarse como el evento de streaming más visto en la historia de nuestro país, La Noche Dorada 2 anuncia oficialmente su esperado regreso.

La primera edición tuvo altas métricas de la audiencia peruana al registrar un pico de más de 1.3 millones de espectadores conectados en simultáneo y superar las 6.4 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas. Para ponerlo en perspectiva masiva: su audiencia equivalió a 14.8 puntos de rating en televisión abierta. Este año, la valla está aún más alta y la fecha ya está pactada.

¿Cuándo y dónde será La Noche Dorada 2?

El próximo 5 de septiembre, el emblemático Coliseo Eduardo Dibós se vestirá de gala para recibir esta mega producción. El recinto de San Borja será el epicentro donde el deporte, el streaming y el entretenimiento en vivo se fusionarán en un espectáculo que continúa posicionando al Perú como un referente absoluto de este formato en toda Latinoamérica.

Cartelera oficial: Las peleas confirmadas para La Noche Dorada 2

El gran atractivo de este evento es que traslada al ring las rivalidades, historias y desafíos personales más comentados de las redes sociales. Este año, la cartelera promete nocauts y mucha emoción con enfrentamientos internacionales. Esta es la lista oficial de combates:

Cañita vs. JH La Cruz (COL) (Pelea estelar)

Shelao (CHL) vs. Piero Arenas

May Osorio (COL) vs. Zully

Bebote vs. Kingteka

Daniela Taquire vs. Emetsuki

El Jeque vs. Jota Shoy

Sacha vs. Sr. Pulsera

Pepita vs. Pauchikita

Shows en vivo y Alfombra Dorada

La Noche Dorada promete una puesta en escena completamente renovada que va más allá del cuadrilátero. Los asistentes y espectadores podrán disfrutar de una experiencia de entretenimiento total que incluye:

Un desfile de celebridades que reunirá a los streamers y artistas del momento, creadores de contenido e invitados especiales de la escena internacional.

Presentaciones en vivo de artistas invitados durante los intermedios de las peleas.

Una mesa de análisis y comentarios integrada por periodistas deportivos, personalidades del streaming y figuras del entretenimiento.

¿Dónde ver La Noche Dorada 2 en vivo y cómo comprar entradas?

Si no te quieres perder este hito histórico, tienes dos opciones para vivir la experiencia:

Transmisión online gratuita

Al igual que en su debut, el evento se transmitirá de manera exclusiva y totalmente gratis a nivel mundial a través de la plataforma KICK, en el canal oficial de ElZeein.

Entradas presenciales en el Coliseo Dibós

Si prefieres sentir la adrenalina desde la tribuna, las entradas estarán disponibles a través de la ticketera oficial Ticketmaster. La preventa de entradas contará con precios accesibles que van desde los S/79.

Árbitros profesionales

Todos los creadores de contenido participantes cuentan con el respaldo de un Comité Deportivo profesional, encargado de supervisar sus entrenamientos, dietas y preparación técnica meses antes de subirse al ring. El día del evento, el Coliseo Dibós contará con un despliegue de alta competencia que incluye: