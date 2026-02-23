Uno pisando los 50 años y otro también cerca. Dos leyendas del boxeo volverán a calzarse los guantes de colores para pelear en una revancha que nadie esperaba, pero que seguramente todos seguirán vía streaming. Hablamos del estadounidense Floyd Mayweather Jr. y el filipino Manny Pacquiao.

Hace once años, más precisamente, el 2 de mayo de 2015, el púgil nacido en Michigan derrotó por decisión unánime al también político cristiano. Ambos estaban en un gran momento de su carrera, pero el nivel del combate no fue lo esperado. Todo lo contrario con su recaudación: que pasó los 500 millones de dólares.

Mayweather –polémico en cada movimiento mediático—se retiró del pugilismo oficialmente en agosto del año 2017 tras un sufrido triunfo ante otro polémico deportista: Connor McGregor. Por su parte, ‘Pacman’ colgaría los guantes en 2021 tras caer ante Yordenis Ugás.

Sin embargo, como suele pasar mucho en el boxeo, ambas figuras volvieron del retiro para pelear en distintos combates de exhibición, algunos más provechosos que otros, pero siempre auspiciosos en lo económico. Ninguna pelea, tan atrayente como la que detallaremos a continuación.

¿CUÁNDO SERÁ LA REVANCHA ENTRE MAYWEATHER JR. Y PACQUIAO?

La revancha entre estas dos leyendas vivas del boxeo será el próximo 19 de septiembre en el Sphere en Las Vegas.

¿DÓNDE VER LA PELEA?

La anunciada velada será transmitida en exclusiva por Netflix para sus más de 325 millones de suscriptores a nivel mundial.

¿CUÁL ES EL RÉCORD DE CADA PELEADOR?

Según la página Boxrec.com, el récord de Floyd Mayweather Jr. es de 50 triunfos (27 por K.O.) cero derrotas y cero empates. A su turno, Manny Pacquiao registra --según la misma web-- 62 triunfos (39 por K.O.), ocho derrotas (3 por K.O.) y tres empates. En sí, dos monstruos del ring.

In 2015, Floyd Mayweather and Manny Pacquiao broke records in one of the most highly anticipated sporting events in history.



Floyd Mayweather went on to win by unanimous decision, with two judges scoring it 116–112 and the other 118–110.



Now, they’re set to run it back, this… pic.twitter.com/zbNf1nOI9E — Netflix Sports (@netflixsports) February 23, 2026

SEPA MÁS

Floyd Mayweather Jr. cumple este 24 de febrero 49 años de edad y acaba de anunciar su retorno al boxeo profesional. Antes de la pelea en Setiembre contra ‘Pacman’ tendrá una exhibición contra Mike Tyson, algo que los entendidos han llamado ‘a piece of cake’ (‘pan comido’) por la edad y condiciones físicas del rival, otrora leyenda de este noble arte.

“Los aficionados han esperado lo suficiente, se merecen esta revancha, y ahora será aún más grande”, afirmó el filipino. “Ya peleé y vencí a Manny una vez. Esta vez el resultado será el mismo”, auguró Mayweather, según declaraciones que recoge la agencia AFP.

Detrás de la revancha están EverWonder Studio, Hidden Empire y Limitless X Holdings. Los promotores son Manny Pacquiao Promotions, Mayweather Promotions, además de CSI Sports / Fight Sports.

No es en absoluto el primer mega evento deportivo que Netflix transmite para sus millones de suscriptores. La cadena lo ha hecho ya en diversos deportes, incluido el fútbol americano.