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“Mi Café. Mi Ritual” es la nueva colaboración que Camilo realizará con Starbucks y que llegará a distintos mercados de América Latina y el Caribe desde octubre.
“Mi Café. Mi Ritual” es la nueva colaboración que Camilo realizará con Starbucks y que llegará a distintos mercados de América Latina y el Caribe desde octubre.
Por Alfonso Rivadeneyra García

Para Camilo, el café no es solamente una bebida. Es el momento que marca el inicio de sus mañanas, una pausa durante el día y, también, una excusa para reunirse con amigos y familiares. Esa relación personal con el café es el punto de partida de “Mi Café. Mi Ritual”, la nueva colaboración que el cantante colombiano realizará con Starbucks y que llegará a distintos mercados de América Latina y el Caribe desde octubre.

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