Para Camilo, el café no es solamente una bebida. Es el momento que marca el inicio de sus mañanas, una pausa durante el día y, también, una excusa para reunirse con amigos y familiares. Esa relación personal con el café es el punto de partida de “Mi Café. Mi Ritual”, la nueva colaboración que el cantante colombiano realizará con Starbucks y que llegará a distintos mercados de América Latina y el Caribe desde octubre.

La propuesta incluirá una playlist creada por Camilo para las tiendas Starbucks, con canciones de su más reciente álbum, “Para Cuando Sean Mayores”, además de algunas de las bebidas que forman parte de sus propios rituales cotidianos: Americano, Cold Brew, Double Espresso Macchiato y Shaken Espresso.

La colaboración también contempla experiencias exclusivas para consumidores seleccionados y seguidores de Camilo, conocidos como La Tribu. La idea, según Starbucks, es trasladar la relación entre café y música a momentos de conexión entre las personas.

“El café es un ritual que me mantiene en el presente. La única forma de disfrutar del café que estás tomando es saborearlo despacio; como respirar, ¿verdad? El café te ancla en el aquí y ahora. Es el ritual que marca el momento más sagrado del día: el comienzo de mi mañana, cuando me miro hacia dentro, escribo en mis diarios y conecto conmigo. Durante el día, el café es el ritual que me une a los demás, a mis amigos y a mi familia. El café siempre es la excusa perfecta para reunirnos. Por ello, me hace mucha ilusión compartir este ritual con toda la comunidad que me rodea, porque creo que es un motivo extra para conectar y tener más cosas en común” mencionó Camilo.

Del grano a la taza

Como parte del lanzamiento, Camilo visitó Hacienda Alsacia, la finca de Starbucks en Costa Rica y sede global de investigación y desarrollo agrícola de la compañía. Allí, durante el Starbucks LAC Barista Championship 2026, conoció a productores de café y siguió parte del recorrido del grano hasta convertirse en la bebida que llega a las tiendas.

También compartió con los baristas campeones de Starbucks de distintos países de América Latina y el Caribe, incluida la representante de Perú, y conoció las historias detrás de la preparación de los cafés que se sirven diariamente.

La colaboración “Mi Café. Mi Ritual” comenzará a desplegarse en tiendas seleccionadas de la región a partir de octubre. Starbucks adelantó que, además de la música y las bebidas favoritas de Camilo, habrá oportunidades para que consumidores de los mercados participantes accedan a experiencias vinculadas con el artista.