“Amigo por ahí no es” es el primer proyecto cinematográfico de Miranda Capurro. La comedia, de la productora Sinargollas, se estrena el próximo jueves en todo el país.
“Amigo por ahí no es” es el primer proyecto cinematográfico de Miranda Capurro. La comedia, de la productora Sinargollas, se estrena el próximo jueves en todo el país.
Por Redacción EC

Para Miranda Capurro, llegar al cine significó mucho más que aprenderse un libreto y sumergirse en una historia. Durante medio año, la actriz participó en jornadas de grabación y lectura de guiones, construyó una nueva forma de hablar y moverse y aprendió a confiar en un proceso que, por primera vez, ya no podía controlar por completo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista