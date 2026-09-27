Para Miranda Capurro, llegar al cine significó mucho más que aprenderse un libreto y sumergirse en una historia. Durante medio año, la actriz participó en jornadas de grabación y lectura de guiones, construyó una nueva forma de hablar y moverse y aprendió a confiar en un proceso que, por primera vez, ya no podía controlar por completo.

Acostumbrada a involucrarse y estar al mando de sus proyectos, esa espera ha sido un ejercicio de confianza. Y ahora, a pocos días de debutar en pantalla grande con la cinta “Amigo por ahí no es”, está más que satisfecha.

“Es superdifícil soltar y confiar en el proceso. Después del último día de rodaje, he estado demasiado ansiosa, pero también emocionada, porque ya quiero saber la reacción de la gente cuando vea la película”, cuenta en diálogo con Somos.

En la cinta, Capurro interpreta a Almendra, un personaje que tuvo que construir incluso desde la forma de caminar. Uno de sus principales trabajos fue modificar su postura y adoptar un acento plano, distinto al que utiliza en su vida cotidiana. “Almendra está siempre en su lugar, calmada. Entonces, eso se me quedó bastante de ella. Siento que, también, perdí bastante del acento de Miranda y me agarré de ese acento neutro que tiene Almendra, que es la forma en la que se habla en el cine para que así el contenido pueda ser internacionalizable”, explica.

En la cinta, Capurro comparte el rol protagónico con figuras como Giuliana Muente, Jassir Yunis (ambos en la foto) y Mathias Spitzer. (Foto: Sinargollas) / Geraldine Leon Victorio

El reto, sin embargo, no estuvo únicamente en construir a su primer personaje para la pantalla grande. El rodaje de la película se extendió durante casi dos meses, de lunes a sábado y, algunas veces, también domingos. Miranda cuenta que eran jornadas de entre diez y doce horas, que ponían a prueba su resistencia física. Recuerda haber rodado el primer día en el desierto de Paracas, en pleno verano. “Muchas veces, cuando interpretas un personaje, piensas que lo más complicado va a ser la memorización de los textos, pero en realidad diría que el reto es que el cuerpo te acompañe en el proceso. En ocasiones sientes que el cuerpo no te da, estás muy cansado, pero yo siempre busco ese tipo de retos, así que estaba feliz y absorbiendo absolutamente todo. Aprendiendo cada día más, viendo cómo mejorar”, precisa.

Basada en hechos reales “Amigo por ahí no es” será la primera comedia de Gino Tassara, quien se ha especializado en hacer cine de investigación y denuncia con cintas como “Utopía, la película”, inspirada en el incendio de la discoteca limeña Utopía; “Aislados, la serie” sobre el COVID-19 y “Reinas sin corona”, inspirada en los más sonados casos de feminicidio en el Perú. El director, confiesa, basó el guion en vivencias reales, entre el amor, la decepción y la amistad todoterreno.

COLEGAS Y MAESTROS

La experiencia también le permitió compartir escenas con actores de amplia trayectoria, como Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado, quienes interpretan a sus padres en la película. En esa línea, Miranda cuenta que trabajar junto a ellos implicó mantenerse siempre alerta, pues ambos tienen una dinámica marcada por la improvisación y una química para la que no hacen falta libretos.

“Fue superretador no saber con qué iban a salir en ese momento, pero también verlos improvisar y presenciar la sinergia que tienen. Era muy enriquecedor. Yo decía: ‘Wow, ¿cómo se pueden complementar y reaccionar tan rápido a lo que dice el otro?’. Muchas veces tuve que aguantarme risas por sus ocurrencias”, indica la también cantante.

Gian Piero Díaz y Rosanna Fernández Maldonado interpretan a los padres de "Almendra", personaje de Miranda Capurro, en la cinta. (Foto: Sinargollas)

El debut cinematográfico llega, además, mientras Capurro desarrolla otra faceta artística. Durante los meses de rodaje continuó trabajando en su proyecto musical, y aprovechaba cada día libre para grabar videoclips, posicionando así sus primeras canciones, “x Dm”, “Otra mitad” y “Safari”.

Pero la actuación también le abre una lista de personajes pendientes. En próximos proyectos, confiesa que le gustaría explorar roles que se distancien de su personalidad: una investigadora de ‘true crime’ o incluso una médica. “Siempre he pensado esto y me encantaría hacer personajes que sean muy distintos a mí. Creo que por eso me gusta tanto la actuación: a diferencia de la música, que implica conectar con lo más profundo de tus sentimientos, la actuación es totalmente lo opuesto. Es alejarte de ti para encarnar otra historia”, concluye apasionada por el futuro. //