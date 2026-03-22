El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este domingo 22 y lunes 23 de marzo continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa norte del país, con valores máximos que oscilarán entre los 31 °C y 37 °C.

De acuerdo con el pronóstico, el aumento de temperatura será de moderada intensidad y estará acompañado de escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV).

Asimismo, se esperan ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora, principalmente durante las horas de la tarde.

Las regiones que podrían verse afectadas incluyen La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Entre las provincias comprendidas en la alerta figuran Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú, en La Libertad; Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque; así como Ayabaca, Piura, Morropón, Paita, Sullana, Talara y Sechura, en Piura; además de Contralmirante Villar, Zarumilla y Tumbes.

Costa norte registrará altas temperaturas y fuerte radiación UV este fin de semana. (Foto: Andina)

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población adoptar medidas de protección frente a la radiación solar, como el uso de bloqueador, sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta.

También se sugiere evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, beber abundante líquido y mantener una adecuada ventilación en viviendas y centros de trabajo.

Asimismo, se aconseja utilizar ropa de colores claros para reducir los efectos del calor, en un contexto de altas temperaturas que podrían afectar la salud de la población.

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