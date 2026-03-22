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Calor intenso continuará en la costa norte con máximas de hasta 37 °C. (Foto: Andina)
Calor intenso continuará en la costa norte con máximas de hasta 37 °C. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este domingo 22 y lunes 23 de marzo continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa norte del país, con valores máximos que oscilarán entre los 31 °C y 37 °C.

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