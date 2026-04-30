Resumen

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Los testigos narraron que se escuchó un estruendo desde el cerro colindante, lo que alertó a los pasajeros, quienes lograron salir raudamente del vehículo. Foto: Facebook/composición GEC
Los testigos narraron que se escuchó un estruendo desde el cerro colindante, lo que alertó a los pasajeros, quienes lograron salir raudamente del vehículo. Foto: Facebook/composición GEC
Por Redacción EC

Las intensas lluvias, registradas en la región Huánuco, desencadenaron derrumbes en la carretera Huánuco-Lauricocha, en el tramo que conduce al distrito de Margos. Grandes rocas se deslizaron hacía la vía y sepultaron un vehículo particular que transportaba cuatro pasajeros, entre ellos tres docentes de la zona.

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