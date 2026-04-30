Las intensas lluvias, registradas en la región Huánuco, desencadenaron derrumbes en la carretera Huánuco-Lauricocha, en el tramo que conduce al distrito de Margos. Grandes rocas se deslizaron hacía la vía y sepultaron un vehículo particular que transportaba cuatro pasajeros, entre ellos tres docentes de la zona.

Los ocupantes lograron sobrevivir porque evacuaron el vehículo segundo antes de quedar en escombros. Según los testimonios de las personas, fueron alertados por un fuerte estruendo que provenía del cerro, lo que le dio tiempo para reaccionar.

La auto quedó completamente inservible, y dos de los ocupantes reportaron heridas leves. Ellos fueron atendidos por otros transportistas que circulaban por la ruta altoandina.

Lluvias en Huánuco provoca bloqueo de vías

Las fuertes lluvias han provocado la activación de quebradas, huaicos y la pérdida de infraestructura vial en varias zonas de la región.

En el sector Alacrán se reportaron huaicos que bloquearon la carretera que conecta Pozuzo con Codo de Pozuzo, mientras que la activación de la quebrada interrumpió el paso del transporte. Entre un camión de carga pesada, que transportaba ganado.

Por otra parte, en la ruta PE-14 A, las lluvias erosionó la plataforma asfáltica en el sector de Aray, en donde personal de Provías Nacional trabaja con maquinaria pesada realizando rellenos de roca para salvaguardar el tránsito de más de 22,000 usuarios.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las provincias del centro del país como Huánuco, están bajo permanente alerta alta, lo que aumenta la probabilidad de nuevos deslizamientos en zonas de ladera en los próximos días.