Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El Seguro Social de Salud (EsSalud) alertó sobre una creciente crisis de salud mental asociada al ámbito laboral, luego de registrar 114,404 pacientes únicos con diagnósticos confirmados entre 2020 y abril de 2026, según datos del Sistema de Servicio de Salud Inteligente (ESSI). Las cifras muestran un incremento sostenido en los últimos años. Mientras en 2020 se reportaron 13,937 atenciones, para 2025 el número ascendió a 20,703 casos, lo que representa un aumento cercano al 50 %.