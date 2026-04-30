El Seguro Social de Salud (EsSalud) alertó sobre una creciente crisis de salud mental asociada al ámbito laboral, luego de registrar 114,404 pacientes únicos con diagnósticos confirmados entre 2020 y abril de 2026, según datos del Sistema de Servicio de Salud Inteligente (ESSI). Las cifras muestran un incremento sostenido en los últimos años. Mientras en 2020 se reportaron 13,937 atenciones, para 2025 el número ascendió a 20,703 casos, lo que representa un aumento cercano al 50 %.

Entre los diagnósticos más frecuentes figuran el trastorno de ansiedad generalizada con 62 mil casos, los episodios depresivos con 22 mil y los trastornos de adaptación con 19 mil. También se identificaron cuadros relacionados con estrés agudo y otros problemas derivados de las condiciones laborales.

Mujeres concentran el 70 % de los casos atendidos

Uno de los datos más preocupantes revelados por EsSalud es que siete de cada diez pacientes afectados por ansiedad y depresión laboral son mujeres, evidenciando una marcada brecha de género en la salud mental ocupacional.

La doctora Jessica Málaga, psiquiatra del Hospital Almenara, explicó que esta diferencia responde en gran parte a la denominada “doble jornada”, donde muchas mujeres combinan el trabajo remunerado con las responsabilidades del hogar, el cuidado de hijos y la atención de familiares.

La especialista señaló que esta sobrecarga genera mayores niveles de estrés y agotamiento emocional en comparación con los hombres, situación que impacta directamente en su bienestar psicológico.

Ansiedad y depresión laboral en Perú: mujeres representan la mayoría de casos, según EsSalud. Foto: EsSalud

Factores de riesgo y señales de alerta que no deben ignorarse

La psiquiatra indicó que el entorno laboral cumple un rol clave en la aparición de estos trastornos. Un clima laboral negativo, liderazgos autoritarios, sobrecarga de tareas y la falta de flexibilidad para equilibrar la vida personal y profesional son factores determinantes.

EsSalud recomendó no normalizar síntomas como el insomnio, despertares tempranos, cansancio persistente, irritabilidad desproporcionada, desmotivación y agotamiento constante. También alertó sobre señales físicas como dolores de cabeza, tensión muscular, taquicardia y cambios en el apetito.

La institución remarcó que la prevención también depende de las empresas, que deben evaluar riesgos psicosociales y actuar frente a la sobrecarga laboral.

“No se trata de exigir más a quien no está bien, sino de motivarlo a recibir atención”, señaló Málaga.

Finalmente, la médica sostuvo que un liderazgo empático resulta fundamental para reducir el estigma sobre la salud mental y detectar oportunamente situaciones de violencia, acoso o discriminación dentro del entorno laboral.