EsSalud renovó integralmente el Centro Quirúrgico de Cirugía General y Digestiva 3B del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Esta obra optimizará de forma inmediata la capacidad resolutiva para intervenciones de mediana y alta complejidad. Gracias a la alta precisión tecnológica y a la reducción de tiempos operatorios, las autoridades estiman que el hospital incrementará en un 20% el número de cirugías anuales, acelerando el desembalse quirúrgico.

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La infraestructura física implementada cuenta con dos salas de operaciones modernas, una sala de intervenciones menores, una farmacia especializada y una estación de enfermería optimizada. También incluye una sala de recuperación y ambientes adecuados para el personal asistencial.

Asimismo, se reactivó una sala de procedimientos especializados para soporte nutricional artificial. Esta área facilitará la colocación de catéteres venosos centrales tunelizados y catéteres PICC.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Luis Rosales Pereda, destacó que, durante el último año, esta área realizó cerca de dos mil procedimientos, consolidándose como una de las de mayor demanda asistencial. Enfatizó que esta mejora forma parte de un plan de fortalecimiento integral en equipamiento médico a nivel nacional.

“Proyectamos metas ambiciosas para el futuro, como la construcción de un nuevo Rebagliati con más de 4,000 camas y el desarrollo de cinco hospitales de similar envergadura en el interior del país, respaldados con convocatorias de nuevos médicos especialistas”, afirmó la máxima autoridad.

El gerente de la Red Prestacional Rebagliati, Dr. Aurelio Orellana Vicuña, detalló que el equipamiento adquirido sitúa a la institución a la vanguardia médica. “La implementación incluye lavaderos con sensores, mesas quirúrgicas modernas, máquinas avanzadas de anestesia y equipos de laparoscopía con resolución 4K y tecnología de verde indocianina. Asimismo, se sumaron ecógrafos para cada sala, sistemas de sello de vasos tipo Ligasure, equipos monopolares y de energía armónica”, indicó.

La remodelación también alcanzó el ámbito académico con la modernización de los auditorios Pompeyo Chávez Silva Santisteban y Luis Montero, equipados con tecnología interactiva para la formación continua del personal multidisciplinario.

Finalmente, las autoridades resaltaron que el hospital apunta hacia el futuro de la medicina con la próxima incorporación de sistemas de asistencia robótica para cirugías complejas como pancreatectomías, esofagectomías y cáncer de próstata.