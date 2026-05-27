Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

EsSalud renovó integralmente el Centro Quirúrgico de Cirugía General y Digestiva 3B del Hospital Edgardo Rebagliati Martins
EsSalud renovó integralmente el Centro Quirúrgico de Cirugía General y Digestiva 3B del Hospital Edgardo Rebagliati Martins
/ CHINO DOMINGUEZ
Por

EsSalud renovó integralmente el Centro Quirúrgico de Cirugía General y Digestiva 3B del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Esta obra optimizará de forma inmediata la capacidad resolutiva para intervenciones de mediana y alta complejidad. Gracias a la alta precisión tecnológica y a la reducción de tiempos operatorios, las autoridades estiman que el hospital incrementará en un 20% el número de cirugías anuales, acelerando el desembalse quirúrgico.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.