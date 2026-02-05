El incremento de las temperaturas en Lima durante el verano de 2026 ha llevado a que las autoridades peruanas, a través de entidades especializadas, difundan informes relacionados con los riesgos del golpe de calor. En ese contexto climático a nivel nacional, el Seguro Social de Salud (EsSalud) ha emitido una alerta enfocada en los bebés, especialmente sobre los posibles daños que la exposición solar puede ocasionar en la piel de los menores.

¡Alerta de EsSalud! Lo que todo padre debe saber para proteger a su bebé este verano 2026

Iniciada la temporada más calurosa de todas, los peruanos conviven desde fines del 2025, con unas temperaturas que pueden traer consigo la generación de enfermedades o afecciones puntuales en tanto adultos mayores como bebés cuya "exposición al sol, la humedad y el sudor“, terminan provocando hasta sarpullido.

“La radiación solar no solo provoca enrojecimiento o quemaduras visibles, también disminuye las defensas naturales de la piel, facilitando la aparición de infecciones, verrugas o moluscos”, refiere EsSalud mediante la explicación brindada por parte de Reinaldo Pomar, quien labora para el Servicio de Dermatología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, y con respecto a niños menores, “recomienda evitar la exposición entre las 9 de la mañana y las 3 o 4 de la tarde”.

Cabe resaltar, que asimismo, y como parte de las afecciones presentadas por las altas temperaturas en cuerpo humano, el especialista revela que los bebés podrían padecer dermatitis del pañal durante la temporada de verano, y ello originado debido a la humedad constante, y el prolongado contacto con la propia orina y heces.

Las altas temperaturas sofocan y de cierta forma alteran nuestras vidas durante la temporada de verano como estación astronómica que podemos disfrutar, pero a la vez debe alertarnos ante la intensa radiación solar causante de graves lesiones oculares.

La forma correcta de proteger a nuestros ojos ante la radiación

El Ministerio de Salud (Minsa) como entidad de Gobierno, hoy advierte que tanto los niños como los adultos mayores constituyen los grupos poblacionales altamente vulnerables ante el incremento de los rayos ultravioletas, razón por la cual recomienda el uso de lentes con protección UV 400, “tanto si son de sol o con medida”.

Según refiere la información brindada de manera oficial, su adquisición debe llevarse a cabo en ópticas formales que ofrezcan un “producto de calidad, con garantía y seguridad, en lugar del comercio ambulatorio”, instando el doctor Félix Torres Cotrina, director del Instituto Nacional de Oftalmología (INO), a usarlos durante todo el día, “con especial énfasis entre las 10 a.m. y 5 p.m.” si estás expuesto continuamente a la radiación solar por razones de trabajo o estudio.

Con respecto a las sugerencias compartidas, también el Minsa aconseja evitar recostarse en la playa mirando al cielo sin la debida protección, aunque si finalmente terminaras padeciendo alguna alteración o irritación ocular por la exposición al agua con mucho cloro de las piscinas o agua salada del mar también, lávate con abundante agua limpia y fresca (no helada) y luego acude a un médico oftalmólogo que determinará el tratamiento adecuado.

Las recomendaciones puntuales para protegernos de la ola de calor

Uso de protector solar con un factor de protección solar (FPS) mínimo de 15.

Uso de gafas de sol, gorra o sombrero, ropa ligera, cómoda, de colores claros, y calzado fresco y transpirable.

Bebe agua de manera regular.

Consume frutas o verduras que aporten líquidos para evitar la deshidratación.

No consumas bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Reduce la actividad física en los momentos más calurosos, tomando en cuenta que las horas de mayor radiación solar abarcan desde las 10 a.m. hasta las 4 de la tarde.

Comprueba las proyecciones meteorológicas de los lugares que planeas visitar durante el verano, organizando así un cronograma de actividades que facilite el acceso a espacios con sombra y puntos de hidratación.

Fuente: DIRIS LIMA NORTE