/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.
¿Es viable que Essalud pase a estar dentro del Ministerio de Salud?
Una gran interrogante dentro del debate de la salud pública es si el Minsa y Essalud pueden convertirse en una sola institución. ¿Es viable que eso se dé en un próximo gobierno? Aníbal Velásquez, exministro de Salud, y Virginia Baffigo, expresidenta ejecutiva de Essalud, dan sus perspectivas sobre el tema.
¿Adscribir Essalud al Minsa sin articulación funcional?
Aníbal Velásquez
Construir integridad más que integrar sistemas
Virginia Baffigo
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
En el debate electoral ha resurgido una propuesta recurrente: integrar Esalud al Ministerio de Salud como paso hacia un sistema único. Sin embargo, esto parte de una confusión de fondo: juntar instituciones no es lo mismo que integrar el sistema.
En el Perú, donde la fragmentación es sobre todo funcional, una fusión sin reformas profundas no solo sería insuficiente, sino potencialmente contraproducente. El problema no es dónde está Essalud, sino cómo funciona. Sin mejoras en la calidad de las decisiones, la gestión y el uso eficiente de los recursos, el cambio no generará beneficios reales para los pacientes. Peor aún, puede debilitar la lógica de seguro social y la representación de quienes lo financian.
Los sistemas de salud no se integran fusionando instituciones, sino articulando su funcionamiento. Como han señalado Julio Frenk y diversos estudios publicados en “The Lancet”, la verdadera integración se logra cuando se coordinan funciones claves: la información clínica fluye entre actores, el financiamiento se organiza mediante compras estratégicas, los servicios operan en redes articuladas y existe una gobernanza capaz de ordenar el sistema.
La experiencia internacional confirma este enfoque. Los sistemas que han mejorado su desempeño lo han hecho reformando cómo funcionan, no mediante decisiones administrativas. Costa Rica, por ejemplo, alcanzó buenos resultados consolidando un seguro social con alta capacidad institucional. Chile, por su parte, avanzó hacia una mayor integración y oportunidad de atención mediante garantías explícitas, compras estratégicas y esquemas de libre elección, sin recurrir a fusiones institucionales.
El Perú necesita, sin duda, un sistema de salud más integrado. Pero este no se decreta: se construye. Avanzar en el fortalecimiento del aseguramiento, la interoperabilidad de la información y la consolidación de redes integradas de atención es una ruta más viable. Sin reformas de fondo, unir instituciones puede terminar siendo solo otra forma de sumar problemas.
Un tema recurrente en la agenda sanitaria del Perú es la fragmentación del sistema de salud, en el que coexisten múltiples actores –más propiamente, instituciones de aseguramiento en salud. Sin embargo, el debate suele centrarse en dos: el Minsa (o, en rigor, el SIS) y Essalud, señalados como determinantes de las brechas en equidad, eficiencia y calidad.
Y lo son, pero no por su coexistencia, sino por los problemas de gobernanza que explican tanto las dificultades de acceso como la disparidad en la asignación y uso de los recursos. A ello se suma el limitado financiamiento del sector –apenas 6,2 % del PBI–, las complejidades del proceso de descentralización y la influencia política en la toma de decisiones. El resultado es un sistema altamente complejo que demanda soluciones técnicamente sólidas, capaces de abordar causas estructurales sin generar nuevas ineficiencias.
En este contexto, llamo la atención sobre un aspecto no siempre reconocido: el financiamiento de los subsistemas regionales de salud –basado en recursos del Tesoro Público, transferencias del SIS, ingresos propios y otras fuentes–, el cual refleja un modelo de fragmentación dentro de la fragmentación. Avanzar hacia un esquema más coherente y orientado a resultados en salud es un punto de partida indispensable.
Essalud, por su parte, pese a contar con una estructura más consolidada, aún tiene espacio para hacer de la integridad su principal fortaleza, reforzando una gestión ética y alineada con su misión.
Por todo ello, más que integrar sistemas, el desafío es construir integridad. Siguiendo las recomendaciones de la OCDE (2025), esto implica fortalecer la gobernanza sectorial: mejorar la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la articulación entre actores. Los avances técnicos –como mejores sistemas de información, mayor intercambio prestacional y la armonización de coberturas– serán consecuencia de un buen gobierno.