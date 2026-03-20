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¿Es viable que Essalud pase a estar dentro del Ministerio de Salud?

Una gran interrogante dentro del debate de la salud pública es si el Minsa y Essalud pueden convertirse en una sola institución. ¿Es viable que eso se dé en un próximo gobierno? Aníbal Velásquez, exministro de Salud, y Virginia Baffigo, expresidenta ejecutiva de Essalud, dan sus perspectivas sobre el tema.

    ¿Adscribir Essalud al Minsa sin articulación funcional?

    Aníbal Velásquez

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    Aníbal Velásquez

    Construir integridad más que integrar sistemas

    Virginia Baffigo

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    Virginia Baffigo
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    ¿Es viable que Essalud pase a estar dentro del Ministerio de Salud?. Ilustración: Giovanni Tazza
    ¿Es viable que Essalud pase a estar dentro del Ministerio de Salud?. Ilustración: Giovanni Tazza

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