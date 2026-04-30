La medida, sustentada en los proyectos de ley 4122/2022-CR, 7073/2023-CR y 14305/2025-PE, fue impulsada por el Ministerio de Defensa (Mindef) y exonerada de segunda votación para su pronta implementación.
Este aumento beneficiará tanto al personal que cumple el servicio regular como a quienes se encuentran en etapa de reenganche, aplicándose conforme al tiempo de servicio en el Ejército, la Marina de Guerra o la Fuerza Aérea del Perú.
Según el Mindef, la propuesta tiene como objetivo central “mejorar las condiciones económicas del personal de tropa, así como fortalecer la captación, permanencia y motivación dentro del servicio”.