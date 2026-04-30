El Pleno del Congreso aprobó, con una amplia mayoría de 98 votos, el incremento del 50 % en la asignación económica mensual para los más de 45 000 jóvenes que realizan el Servicio Militar Acuartelado en el Perú.

La medida, sustentada en los proyectos de ley 4122/2022-CR, 7073/2023-CR y 14305/2025-PE, fue impulsada por el Ministerio de Defensa (Mindef) y exonerada de segunda votación para su pronta implementación.

Según el Mindef, la propuesta tiene como objetivo central “mejorar las condiciones económicas del personal de tropa"

De acuerdo con el texto legal este reajuste económico se haría efectivo a partir de junio del año fiscal 2026.

Con esta disposición, se actualiza finalmente la remuneración de los efectivos, la cual no percibía modificaciones desde hace 14 años.

Un avión militar se estrelló el lunes 23 de marzo en el suroeste Colombia con 125 personas a bordo, informó la fuerza aérea del país, que no confirmó de inmediato una cifra de muertos. (AFP)

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Este aumento beneficiará tanto al personal que cumple el servicio regular como a quienes se encuentran en etapa de reenganche, aplicándose conforme al tiempo de servicio en el Ejército, la Marina de Guerra o la Fuerza Aérea del Perú.

Según el Mindef, la propuesta tiene como objetivo central “mejorar las condiciones económicas del personal de tropa, así como fortalecer la captación, permanencia y motivación dentro del servicio”.