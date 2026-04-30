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La propuesta fue impulsada por el Ministerio de Defensa con el fin de mejorar las condiciones económicas del personal de tropa | Foto: Difusión
La propuesta fue impulsada por el Ministerio de Defensa con el fin de mejorar las condiciones económicas del personal de tropa | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El Pleno del Congreso aprobó, con una amplia mayoría de 98 votos, el incremento del 50 % en la asignación económica mensual para los más de 45 000 jóvenes que realizan el Servicio Militar Acuartelado en el Perú.

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