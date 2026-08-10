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Reacomodo de posiciones y posturas

“La crítica de Cuba es muy dura contra el TC, y alcanza a los congresistas del fujimorismo que aprobaron cuatro leyes que ahora él quiere derogar”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Las declaraciones públicas de Elmer Cuba como ministro de Economía parecen haberle devuelto al MEF, en pocos días, la autoridad y capacidad de marcar una ruta clara".
    "Las declaraciones públicas de Elmer Cuba como ministro de Economía parecen haberle devuelto al MEF, en pocos días, la autoridad y capacidad de marcar una ruta clara".

    Tres hechos recientes han significado algunos pasos concretos del gobierno hacia adelante, y marcan una línea que deja a varios de sus colaboradores, congresistas y seguidores desubicados y algo golpeados.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.