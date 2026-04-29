Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Norma Yarrow y Edward Málaga se suman a pedidos hacia la Comisión de Constitución. (Foto: Congreso)
Norma Yarrow y Edward Málaga se suman a pedidos hacia la Comisión de Constitución. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

Los parlamentarios Edward Málaga (no agrupado) y Norma Yarrow (Renovación Popular) se adhirieron formalmente al pedido de la congresista Gladys Echaíz (Honor y Democracia) para que la Comisión de Constitución convoque a una sesión extraordinaria y analizar las presuntas irregularidades ocurridas durante las elecciones generales del pasado 12 de abril.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.