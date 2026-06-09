Luis Dyer, jefe nacional de personeros de Fuerza Popular, aseguró en el programa “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva que su agrupación posee el respaldo documental necesario para evitar irregularidades en el conteo de votos de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, y por eso exhortó a que se espere el último conteo formal

“ONPE es la única entidad que determina finalmente resultados finales y hay que esperar hasta la última acta procesada”, resaltó.

“Lo más importante es que 82,000 actas significa que tenemos 82,000 documentos oficiales. O sea, sea nadie te puede hacer el cambiazo”, agregó al comentar el proceso de evaluación de las actas en esta segunda vuelta.

El vocero precisó que la organización inscribió a 95,000 ciudadanos, de los cuales unos 90 mil cumplieron su labor en los centros de sufragio.

Según el representante, este despliegue permitió una cobertura del 87% de las mesas en el territorio nacional. El equipo técnico monitorea el ingreso de datos en los locales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mediante turnos de vigilancia permanente.

Respecto a las mesas de centros poblados, Dyer reportó una presencia del 93% de delegados de Fuerza Popular. “Las estadísticas no mienten, ahí el 70% a favor de del señor Sánchez y 30% a favor de Keiko; entonces es una estadística con la que nosotros nos sentimos cómodos“.

Luis Dyer abordó la situación de las mesas pendientes en zonas alejadas del Cusco. Mencionó que sus enviados vigilaron el escrutinio en localidades como Quimbiri, Pichari y el Bajo Urubamba.

“Nuestros personeros han ya mandado las actas vía digital. Obviamente también tenemos dificultades en que lleguen a al comando, digamos, de Cuzco; pero con tranquilidad que toda la voluntad del pueblo se está poniendo en forma correcta”, aseguró.

El proceso de proclamación de resultados finales tomará tiempo debido a las actas observadas por errores aritméticos o inconsistencias. Por esto, Dyer explicó que un juez del jurado electoral especial debe resolver cada incidencia mediante una resolución oficial. “Son observaciones que suceden el día de la votación; por ejemplo una observación digamos este muy común es un error aritmético, o sea, sumaron mal por si acaso el miembro de mesa es correcto”, detalló.

Dyer estimó que el procesamiento del voto de los peruanos en el extranjero concluirá hacia el fin de semana.

Informó que el partido recibe datos de ciudades como Miami, New Jersey y Tokio para contrastar las cifras. “Hoy por hoy, desde ayer en la tarde noche, ya estamos con modelos estadísticos pero basados en nuestras actas que hemos recuperado”, manifestó sobre las proyecciones internas de la agrupación.

El vocero exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y esperar el reporte final de los organismos electorales. Reconoció que solo la autoridad oficial valida las cifras definitivas del escrutinio de la segunda vuelta.