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Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular, dijo que se debe esperar el conteo de todas las actas. (El Comercio)
Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular, dijo que se debe esperar el conteo de todas las actas. (El Comercio)
Por Redacción EC

Luis Dyer, jefe nacional de personeros de Fuerza Popular, aseguró en el programa “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva que su agrupación posee el respaldo documental necesario para evitar irregularidades en el conteo de votos de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, y por eso exhortó a que se espere el último conteo formal

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