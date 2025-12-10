“Peaky Blinders: el hombre inmortal”: Fecha de estreno confirmada

El universo de “Peaky Blinders” continúa expandiéndose y, esta vez, con el regreso más esperado por los fans: Cillian Murphy vuelve a encarnar al icónico Tommy Shelby en la película “Peaky Blinders: el hombre inmortal”. La cinta llegará a cines seleccionados el 6 de marzo y se estrenará en Netflix el 20 de marzo, marcando un nuevo capítulo para una de las historias criminales más influyentes de la última década.

Academy Award winner Cillian Murphy returns as the legendary gypsy gangster Tommy Shelby in Peaky Blinders: The Immortal Man.



In select theaters March 6 and on Netflix March 20. pic.twitter.com/37DXLQtf6C — Netflix (@netflix) December 5, 2025

¿Cuándo se estrena “Peaky Blinders: el hombre inmortal”?

La estrategia de lanzamiento combina exclusividad y alcance global:

Cines seleccionados: 6 de marzo

Netflix: 20 de marzo

Esto permitirá que los seguidores vivan la experiencia cinematográfica de la película antes de su llegada al streaming, algo ideal para la estética visual y el tono épico de la franquicia.

Una nueva era para Thomas Shelby

“Peaky Blinders: el hombre inmortal” promete retomar la travesía emocional, política y criminal que rodea a Tommy Shelby, uno de los personajes más complejos de la televisión moderna. La película funciona como una continuación directa de los sucesos de la serie, enfrentando al líder de los Shelby a nuevas amenazas, alianzas inesperadas y un conflicto interno que definirá su legado.

Cillian Murphy regresa a su icónico papel

Ganador del Premio Oscar por su rol en “Oppenheimer”, Cillian Murphy regresa con la intensidad y el magnetismo que lo convirtieron en una figura de culto. Su presencia asegura no solo continuidad narrativa, sino también un cierre (o un renacer) a la altura del personaje. Los fanáticos han expresado por años su deseo de una película, y Steven Knight finalmente cumple esta promesa.

Sinopsis de “Peaky Blinders”

“Peaky Blinders” es una serie británica ambientada en la Inglaterra de la posguerra, que sigue a la familia Shelby, un poderoso clan criminal asentado en Birmingham. Liderados por el ambicioso e implacable Tommy Shelby, los Shelby expanden su imperio enfrentándose a mafias rivales, políticos corruptos, detectives obsesionados y conflictos internos que amenazan con destruirlos. La historia combina drama, crimen y política, con un estilo visual único y un soundtrack moderno que redefinió el género de las series de época.

Ficha técnica de “Peaky Blinders: el hombre inmortal”