“Zootopia 2”: ¿Por qué está de moda? El factor Shakira, el medio millón de taquilla global y más

El público ya estaba encantado con Shakira, tan morada como una gacela hembra, sumado a una graciosa escena de la coneja Judy Hopps y el zorro Nick Wilde tomando terapia psicológica en “Zootopia 2”. Pero los amigos del reino animal llevaron la película al nivel de hito de taquilla en solo tres días. Estrenada en la última semana de noviembre, Disney reivindicó la usual mala racha antes de un taquillazo en el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos, mientras niños y padres de otros países también acudían a las salas.

La secuela dirigida por Jared Bush y Byron Howard, directores de “Zootopia” en 2016, encabezó un fin de semana largo con un debut global de 559.5 millones de dólares, según el seguimiento de The Hollywood Reporter hasta el 1 de diciembre. Días después, la película aún conserva el título de ser el mayor estreno para un filme animado en la historia y el mayor debut de taquilla global del año.

En la segunda parte, la dupla de Judy (Ginnifer Goodwin) y Nick (Jason Bateman), ahora oficialmente policías, investigan a Gary De-Snake, un reptil sospechoso. Mención especial para Ke Huy Quan, que dotó a la serpiente de un tono meditabundo, disímil a su histrionismo precedente en “Todo en todas partes al mismo tiempo” y “Loki”.

La taquilla de “Zootopia 2”

En América del Norte, obtuvo 158 millones de dólares en cinco días, mientras que, en China, alcanzó un descomunal inicio de 272 millones, el más alto para una película animada extranjera, superando a “Ne Zha 2”, que fue otro hito del inicio del año. Solo “Avengers: Endgame” ha tenido un mejor debut en ese país, donde —dato curioso— dieron luz verde a las familias para ver “Zootopia 2” en compañía de las mascotas de la casa, pero en el cine. Videos virales lo comprueban.

"Zootopia 2" fue el estreno más taquillero en China en sus cinco primeros días en taquilla. (Foto: Disney)

En Europa, recaudó 68 millones, solo por detrás de “Wicked: Por Siempre” en Reino Unido; en países de Asia Pacífico (sin contar China), como Taiwán y Vietnam, marcó el mayor estreno de una película animada de estudio, en adición a la celebración por el boom de la reciente zona temática de Disney Shanghai inspirado en la película. Finalmente, en Latinoamérica, la cinta acapara un impresionante 80% del market share regional, según informó Deadline.

Gazelle es la cantante más popular del universo de "Zootopia", representación de Shakira con canciones originales de la película. (Foto: Disney)

Por su lado, Disney confirmó que se trata del mayor estreno global para Disney Animation y el cuarto mejor debut para cualquier película de Hollywood. Y considerando que Shakira es casi una religión, el factor Gazelle algo de potencia tuvo que poner a ese motor de recaudación, porque el personaje de la gacela cantante simboliza la versión animada de la colombiana. Además, el videoclip de su canción con Disney, “Zoo”, se estaba subiendo a Youtube a inicios de noviembre para incentivar los ánimos de ver la película, donde el personaje tiene una participación especial con la voz de ‘Shak’, una novedad desde la primera parte de la franquicia.

Mayor a 95% de votaciones positivas en Rotten Tomatoes, la película se estrenó con buenos comentarios de la crítica especializada de Estados Unidos días antes. En redes sociales, el entusiasmo está repartido entre la fanaticada por los personajes antropomorfos, el regreso de Hopps y Wilde, las teorías sobre su cercanía romántica y una escena de terapia que tuvo más de 4,6 millones reproducciones. Buen golpe de comedia. En el trailer oficial, los policías se ven obligados a acudir al grupo de ayuda “Compañeros en crisis”, donde la Dra. Fuzzby, una marsupial, conocido como “el animal más feliz del mundo”, es casualmente quien diagnostica con inseguridad emocional a Nick tan solo al verlo recostado en el asiento.

¿Qué hay detrás de “Zootopia 2”?

Las voces en inglés de Nick Wilde, Gary De-Snake y Judy Hoops son interpretación de los actores Ginnifer Goodwin, Jason Bateman y Ke Huy Quan. (Foto: Disney)

En paralelo, la secuela reabrió un viejo expediente de la franquicia de Disney: su habilidad para hablar de lo incómodo —desde estereotipos hasta desigualdad interespecie— bajo la superficie de una comedia policial. La historia tiene una estructura simple, pues Judy y Nick tienen un caso por resolver, hay una conspiración y los héroes salvando el día, pero los comentarios en la web vetaron, en algunas menciones, el carácter afectivo de sus protagonistas por sonar a una metáfora de la diversidad.

En el terreno crítico de EE.UU., Brandon Yu, de “New York Times”, señaló a la comedia de policías amigos como casi liviana, antes de transformarse en una historia sobre urbanismo discriminatorio, alarmismo hacia las minorías y desplazamientos forzados. Porque, detrás de la bondad de la serpiente, hay una historia de origen que detuvo su vida.

Además, hay un factor clave. Las recientes decisiones de Disney en torno a sus políticas de diversidad, equidad e inclusión siguen en controversia en una cultura estadounidense marcada por el discurso anti-DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) impulsado desde el trumpismo. Según Forbes, la compañía está ajustando su estrategia interna, como el cambio en la evaluación del desempeño ejecutivo, que ya no incluirá “Diversidad e Inclusión” como indicador, entre otros movimientos de la compañía. Sin embargo, la inclusión aún no deja de ser un valor central para la compañía.

Parece que la fórmula de estrenar al final del año, como ocurrió con “Wicked: Parte 1” en 2024, funciona. En taquilla peruana, también superó a la competencia (“Chavín de Huántar”, “Wicked: Por Siempre”, “Depredador: Tierra Salvaje”, “Nada es lo que parece”, entre otros), pero recién se revelará en Box Office Mojo. Tras otra secuela exitosa para Disney, como “Frozen II”, aún en los primeros puestos de las películas históricamente más vistas en el mundo, “Zootopia 2” genera esperanza para las continuaciones. Según una escena postcréditos, se espera una tercera parte relacionada con, ya no sobre los reptiles, sino el reino de las aves. Seguimos a la espera de la confirmación.