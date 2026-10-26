Las entradas para el encuentro del papa León XIV con los jóvenes en el Estadio Nacional y la misa multitudinaria en la base aérea Las Palmas serán gratuitas, digitales y no requerirán reservas, informó el sacerdote Juan Bytton, secretario general de la visita del pontífice a Lima.

Bytton adelantó, en declaraciones a RPP, que este lunes se anunciará cuándo estará habilitada la plataforma digital y qué empresa estará a cargo del sistema para que los fieles puedan obtener sus entradas. Para ello, deberán registrarse previamente y podrán elegir el bloque en el que desean ubicarse, con el objetivo de organizar el desplazamiento de los asistentes.

“Todas las entradas serán digitales, gratuitas y no habrá reservas” , precisó el sacerdote, quien también pidió a la población tener cuidado con las páginas falsas que ofrecen boletos a cambio de dinero o alguna donación.

Asimismo explicó que las personas que se registren tendrán una cuenta personal y recibirán sus entradas en el correo electrónico que proporcionaron. Cada boleto incluirá el nombre del asistente, su Documento Nacional de Identidad (DNI) y un código QR, por lo que será personal e intransferible.

Cabe mencionar que los asistentes podrán llevar la entrada impresa o mostrarla desde sus celulares el día del evento. Sin embargo, para ingresar a la base aérea Las Palmas será obligatorio presentar tanto el boleto como el DNI. Asimismo, Bytton indicó que cada cuenta permitirá obtener entradas para un grupo determinado de personas.

Registro para las actividades del papa León XIV

En la víspera, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Carlos García Camader, informó que la próxima semana se lanzará un registro de asistentes para que miles de peruanos puedan participar en las misas y actividades multitudinarias previstas durante la visita oficial del papa León XIV al Perú.

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García Camader señaló que la organización trabaja en la implementación del sistema digital de inscripción mientras se ultiman los detalles de la visita papal. El mecanismo permitirá gestionar el acceso de los fieles a las celebraciones religiosas y actividades programadas, entre ellas las misas previstas en Lima y Chiclayo.