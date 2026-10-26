El papa León XIV durante una audiencia este pasado jueves. EFE/Vatican Meida/Elisabetta Trevisani
El papa León XIV durante una audiencia este pasado jueves. EFE/Vatican Meida/Elisabetta Trevisani
Por Redacción EC

Las entradas para el encuentro del papa León XIV con los jóvenes en el Estadio Nacional y la misa multitudinaria en la base aérea Las Palmas serán gratuitas, digitales y no requerirán reservas, informó el sacerdote Juan Bytton, secretario general de la visita del pontífice a Lima.

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