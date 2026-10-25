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Resumen

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Fotografía en la Plaza de Armas de Piura en la que aparecen Prevost y parte del grupo de monaguillos.
Fotografía en la Plaza de Armas de Piura en la que aparecen Prevost y parte del grupo de monaguillos.
/ Archivo de Víctor Palacios
Por Renzo Giner Vásquez

8 de mayo del 2025. Eran las 11:08 de la mañana en el Perú y Héctor Camacho repartía los pedidos de su avícola por las calles de su natal Chulucanas cuando recibió una llamada telefónica. “Papá, ha salido humo blanco”, anunciaba desde el otro lado de la línea Mildred, su hija.

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