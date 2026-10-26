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El Papa peruano y el poder global

“Las gestiones de (Donald) Trump y sus seguidores globales han consolidado la ‘cultura del poder’, como menciona el papa León XIV en la encíclica”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

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    Resumen

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    "La señal positiva, junto con la máxima autoridad eclesiástica del catolicismo, es la resistencia que millones de personas en Europa, Estados Unidos y América Latina están protagonizando contra el autoritarismo y la plutocracia". Ilustración: El Comercio.
    "La señal positiva, junto con la máxima autoridad eclesiástica del catolicismo, es la resistencia que millones de personas en Europa, Estados Unidos y América Latina están protagonizando contra el autoritarismo y la plutocracia". Ilustración: El Comercio.

    En las antípodas de la oligarquía de los tecnomillonarios –y del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump–, la encíclica “Magnifica Humanitas” (mayo, 2026) muestra una especial preocupación: “En los tiempos que vivimos se está consolidando una cultura del poder, en la que la disponibilidad de medios y la capacidad de dominar tienden a dictar la agenda y los criterios de decisión, relegando el bien común de la humanidad a un segundo plano” (p. 182).

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