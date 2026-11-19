Luka Doncic protagonizó un tenso intercambio con el árbitro Tre Maddox durante el partido entre Los Angeles Lakers y Utah Jazz por la NBA, disputado el miércoles en California.

El incidente ocurrió al cierre del primer tiempo, cuando el esloveno reclamó una acción y el juez se detuvo para encararlo: “¿Qué dijiste?”. Las imágenes rápidamente circularon en redes sociales.

Según reportes, Doncic se dirigía al vestuario cuando Maddox reaccionó a sus palabras. Matisse Thybulle y Austin Reaves intervinieron para contener al jugador mientras Scott Brooks apartó al árbitro involucrado.

Más tarde, la árbitra Dannica Baroody reprendió al esloveno durante una falta técnica señalada al banco angelino: “No sabe cuándo parar” por los reclamos reiterados de sus integrantes en cancha.

Tras caer 109-97 ante Utah, Doncic admitió: “Tengo que hacer mucho mejor que esto. Es inaceptable de mi parte. Tengo que liderar al equipo de mejor manera”.