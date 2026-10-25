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Resumen

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Los asegurados de EsSalud pueden acudir al vacunatorio Playa Miller, en Lince. Foto: Julio Reaño / GEC.
Los asegurados de EsSalud pueden acudir al vacunatorio Playa Miller, en Lince. Foto: Julio Reaño / GEC.
/ JULIO REAÑO
Por Miguel Rocca

La noticia a fines de julio era que el Perú había comenzado a recibir los lotes de las más de 400 mil vacunas contra el dengue que compró. El ministro de Salud, Luis Dyer, posó al lado del cargamento que traía miles de dosis listas para comenzar a ser aplicadas. Casi tres meses después de ese momento, el panorama es desolador y la situación, cada vez más alarmante.

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