Este jueves 26 de noviembre, un grupo de destacados expertos y autoridades nacionales se congregarán en el Belmond Miraflores Park Hotel para participar de “La Lima que queremos al 2030″, un evento organizado por El Comercio y la asociación sin fines de lucro A Movernos, en busca de soluciones a los principales problemas viales que enfrenta el país.

El evento será inaugurado por el ministro de Transporte, José Tangherlini, y contará con diversos paneles donde se abordarán temas como el rol de las autoridades para la transformación del transporte, la innovación en busca de una movilidad digna o el rol de las mujeres en dicho rubro.

“Este año estamos profundizando en el tema institucional con respecto a la autoridad que debe centralizar y liderar el cambio que se necesita en movilidad para Lima Metropolitana y el Callao”, señaló a El Comercio el gerente de A Movernos, Roberto Vélez.

“Hemos visto proyectos de ley que llaman a eliminar la ATU, quieren regresar nuevamente a años atrás con la Municipalidad de Lima Metropolitana y la del Callao liderando el tema de transporte y, desde nuestra perspectiva, sería un retroceso porque se necesita una autoridad que pueda liderar la transformación. Si bien hay críticas hacia la ATU, lo que se debe hacer es reforzar su gestión porque no ha podido trabajar como ha debido por culpa tantos cambios políticos. Además, su labor debe ser complementada por el MTC, MEF, municipalidades distritales, todos deben contribuir en el cambio”, agregó.

Vélez resaltó, además, que como acto central, el periodista Juan Pablo León presentará ante la audiencia y el invitado especial al evento, el diputado del Buen Gobierno Luis Quispe Candia, un paquete de proyectos de ley destinados a mejorar la situación del tránsito y transporte en el Perú.

“Creemos que no solo constituirá un momento de reflexión sino que dejaremos una muestra física de un hecho que contribuirá a mejorar la vida como ciudadanos”, señaló el especialista en legislación sobre movilidad y transporte.

Las iniciativas que llevará León buscan convertir al ciudadano en un ojo vigilante ante las infracciones de tránsito que pueda presenciar, regular el sistema de semaforización en la ciudad y acabar con la impunidad de quienes aprovechan un vacío legal para romper las reglas de tránsito sin consecuencias.

En primer lugar, apoyados en la evidencia dejada por iniciativas como Videopapeleta.pe, ViPa, #NoTePases y la plataforma de denuncias de SUTRAN, se propondrá la creación del Sistema Nacional de Denuncias Ciudadanas de Infracciones de Tránsito (SINDECIT), una plataforma estatal que permitirá a los ciudadanos denunciar alguna infracción de tránsito que presencie adjuntando los elementos probatorios suficientes.

León destacó que este sistema agilizaría el proceso de reportes y, sobre todo, aliviaría la confusión recurrente de no saber qué autoridad debe responder ante cada infracción.

Sobre la semaforización, se propone establecer estándares nacionales obligatorios de interoperabilidad aprobados por el MTC para acabar con el caos de las redes incompatibles.

El Comercio ha denunciado durante los últimos años cómo los distintos protocolos de comunicación incompatibles entre semáforos de la ciudad se traducen en una mayor congestión vehicular.

Finalmente, León presentará una propuesta de iniciativa legislativa para incorporar en el Código Penal un tipo penal específico para sancionar la conducción de vehículos automotores en vías públicas por personas que nunca obtuvieron una licencia de conducir correspondiente a la clase y categoría del vehículo, así como por quienes conducen pese a tener la licencia suspendida o cancelada, o encontrarse sujetos a una inhabilitación judicial firme para conducir.

Según el periodista especializado en transporte y movilidad, en los últimos años se han documentado innumerables casos de ciudadanos que aprovechan este vacío legal para conducir -incluyendo servicios de transporte público informal- sin consecuencias reales, pues una eventual sanción no puede ser remitida a una licencia de conducir y termina diluyéndose su efectividad.