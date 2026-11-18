Tres horas para llegar de Miraflores al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Esto, que puede parecer absurdo, fue lo que tardé hace poco más de un mes. La desesperación llevó a algunas personas a bajar de los vehículos e intentar cruzar la avenida Morales Duárez para tratar de ingresar a pie, algo prácticamente imposible, pues los puentes temporales carecen de veredas y la terminal se encuentra a dos kilómetros del único acceso.

Esta situación ilustra los problemas que enfrentamos los limeños y chalacos para desplazarnos por la ciudad. Nos hemos habituado a pasar horas atascados en vías congestionadas, donde los semáforos cambian sin que los vehículos avancen, mientras caminar o desplazarse en bicicleta implica un alto riesgo. Las cifras son alarmantes: en el 2025 perdimos en promedio 195 horas atrapados en la congestión, y el costo económico total de ese tiempo perdido alcanzó los S/4.116 millones (IPE, 2026).

Esta realidad que padecemos es consecuencia de décadas de abandono del sistema vial y del transporte público de la metrópoli nacional. Mientras otras capitales de la región ejecutan obras bajo una visión integral, en Lima llevamos 12 años construyendo la línea 2 del metro, y un ramal de la línea 4 que debía conectarnos con el aeropuerto. Tampoco hemos culminado la red troncal del Metropolitano (BRT), que lleva 16 años en marcha blanca. En ese mismo período, Ciudad de México amplió su red de metrobús (BRT) en 59 km; Santiago de Chile extendió su metro en 45 km; y Buenos Aires incorporó cerca de 25 km de metrobús (BRT) y 7 km de subte.

Lima, en cambio, no ha resuelto el único acceso vehicular al aeropuerto y, en términos generales, mantiene un sistema de transporte público obsoleto e ineficiente, con alta presencia de servicios informales y vehículos inadecuados. A casi nueve años de la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), hemos avanzado muy poco en la reforma del transporte. Esta falta de avances se refleja en la expansión del transporte informal e ilegal, lo que evidencia las dificultades para ordenar y fiscalizar un sistema que sigue operando de manera desarticulada en una red vial colapsada.

A esta situación se suma la desconexión entre las obras viales promovidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Plan Metropolitano de Lima al 2040 y el Plan de Movilidad de la ATU. Como consecuencia, se construyen viaductos y ‘by-pass’ que buscan resolver nodos puntuales sin considerar la red de transporte público. Además, estas obras aisladas trasladan el problema a la siguiente intersección. El ‘by-pass’ del óvalo Monitor Huáscar, frente a la Universidad de Lima, es un ejemplo.

¿Qué estamos haciendo tan mal?

El principal problema es de gobernanza, horizonte de planeamiento y competencias. La ATU nació para implementar un sistema integrado de transporte para Lima y Callao. Sin embargo, su creación no ha resuelto la fragmentación de responsabilidades ni ha logrado articular plenamente a las instituciones involucradas en la gestión del sistema vial metropolitano. A ello se suman la inestabilidad política, la alta rotación de ministros y la falta de continuidad entre gestiones municipales. Esto lleva a las autoridades a priorizar obras de corto plazo y postergar proyectos integrales, como la Vía Expresa y el puente Santa Rosa, que debió concebirse incorporando un sistema de transporte público masivo enlazado a la red metropolitana.

La solución empieza por reconocer que Lima y Callao necesitan gobiernos municipales que trabajen juntos y bajo una visión metropolitana. Estas municipalidades suman cuatro de los ocho integrantes del Consejo Directivo de la ATU y tienen competencias sobre la red vial de sus respectivas jurisdicciones. Pueden, por tanto, impulsar una agenda común de acciones e inversiones basada en sus planes urbanos, priorizando, entre otros aspectos, el acceso al aeropuerto.

El inicio de un nuevo período municipal, con autoridades de una misma organización política en ambas provincias, abre una oportunidad de coordinación que debemos exigir que sea aprovechada.