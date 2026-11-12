La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció cambios en el servicio del Metropolitano para este jueves 12 de noviembre, debido a las actividades que cumplirá el papa León XIV en el Centro de Lima. Las disposiciones incluyen el cierre temporal de seis estaciones y modificaciones en los recorridos de dos rutas.

Según informó la entidad a través de sus redes sociales, las medidas responden al encuentro que el Sumo Pontífice sostendrá con los fieles en la Plaza de Armas. Por ello, los buses que circulan por el Centro de Lima tendrán algunas modificaciones.

Respecto a la ruta C, la ATU precisó que el servicio llegará únicamente hasta la estación Central, mientras que la línea A circulará por la avenida Alfonso Ugarte y tendrá como única parada la estación Quilca. Por su parte, los servicios Expresos y la ruta D mantendrán sus recorridos regulares por las avenidas España y Alfonso Ugarte.

En cuanto a las estaciones, permanecerán cerradas temporalmente Lampa, Emancipación, Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla. La restricción comprende los puntos de embarque y desembarque ubicados en el área donde se desarrollarán las actividades vinculadas con la visita del papa León XIV.

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Agenda del papa León XIV en Perú para este jueves 12 de noviembre

La programación del Santo Padre para este jueves contempla una reunión a las 9:30 a.m. con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. Posteriormente, a las 11:30 a.m., participará en un encuentro en la Catedral de Lima.

Papa León XIV en Perú. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

La agenda también incluye una vigilia de oración con jóvenes y universitarios a las 6 p.m. en el Estadio Nacional, así como una cena con los obispos a las 8 p.m. en la Nunciatura Apostólica.