La ATU dispuso la suspensión temporal de seis paraderos del Metropolitano y cambios en los servicios de las rutas A y C para este jueves 12 de noviembre debido a la presencia del Sumo Pontífice en el Centro de Lima. (Foto: ATU / EFE)
La ATU dispuso la suspensión temporal de seis paraderos del Metropolitano y cambios en los servicios de las rutas A y C para este jueves 12 de noviembre debido a la presencia del Sumo Pontífice en el Centro de Lima. (Foto: ATU / EFE)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció cambios en el servicio del Metropolitano para este jueves 12 de noviembre, debido a las actividades que cumplirá el papa León XIV en el Centro de Lima. Las disposiciones incluyen el cierre temporal de seis estaciones y modificaciones en los recorridos de dos rutas.

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