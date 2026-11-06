ATU, rinde homenaje al sumo pontífice FOTO: ATU
ATU, rinde homenaje al sumo pontífice FOTO: ATU
Por Redacción EC

Próximos a la visita del papa León XIV, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), rinde homenaje al Santo Padre renombrando el lado sur de la estación Tacna como “Papa León XIV / Tacna”.

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