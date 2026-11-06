Próximos a la visita del papa León XIV, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), rinde homenaje al Santo Padre renombrando el lado sur de la estación Tacna como “Papa León XIV / Tacna”.

Este punto de encuentro se tornará especial e icónico para los creyentes y visitantes que se darán cita en la capital desde el próximo 11 de noviembre, fecha en la que el sumo ponttífice arribará al Perú.

Renombran lado sur de la estación Tacna FOTO: ATU

Mientras que por el lado norte lleva el nombre “Señor de los Milagros / Tacna”.

La estación del Metropolitano es uno de los puntos de transporte más concurridos del Centro Histórico de Lima.

🚍⛪ ¡El papa León XIV ya tiene su estación en el Metropolitano! 💙 El MTC, a través de la ATU, rinde homenaje al sumo pontífice renombrando el lado sur de la estación Tacna como “Papa León XIV / Tacna”, mientras que el lado norte lleva el nombre “Señor de los Milagros / Tacna”. https://t.co/XGHLMN5qM1 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) November 6, 2026

Llegada de 1 millón 200 mil fieles

Ante la llegada de 1 millón 200 mil fieles a la Base Aérea Las Palmas, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) prepara un operativo especial que incluirá recorridos desde distintos puntos de Lima y Callao, además de horarios extendidos en el Metropolitano, la Línea 1 y los corredores complementarios.

Homenaje a la fe y la tradición en el Metropolitano FOTO:ATU

Sin duda alguna, son innumerables los preparativos que se despliegan en el país en honor a la visita del sumo pontífice, los cuales van desde la elaboración de recuerdos, estatuas y murales hasta la composición de canciones, entre otras demostraciones de cariño y fe que ponen en alto la creatividad peruana.

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