Christian Silva
Christian Silva

Escucha la noticia

00:0000:00
MEF publicó el reglamento de la ley de modernización previsional: las claves para entender lo que será el futuro del sistema pensionario
Resumen de la noticia por IA
MEF publicó el reglamento de la ley de modernización previsional: las claves para entender lo que será el futuro del sistema pensionario

MEF publicó el reglamento de la ley de modernización previsional: las claves para entender lo que será el futuro del sistema pensionario

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Este viernes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional, con el que, según el sector, se inicia la adecuación hacia una estructura multipilar del régimen previsional privado y el público.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC