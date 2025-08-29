Un total de 148 peruanas y peruanos de zonas rurales de Cajamarca, Huánuco y Junín están aprendiendo a leer y escribir, gracias a las enseñanzas brindadas en los Tambos del programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Así lo dio a conocer el director ejecutivo del Programa Nacional PAIS, Fidel Pintado, quien informó que esto es posible gracias a la estrategia ABC Tambo, una iniciativa que tiene como fin reducir la brecha de analfabetismo en zonas rurales y rurales dispersas.

Del total de participantes, un 45.27 % son adultos mayores. Tal es el caso de doña María Malimba, una abuelita de 82 años de la región Cajamarca, quien no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, pero que ahora comienza a escribir.

En el otro extremo de esta historia, está Lucy Mahuanca, una joven de 25 años de la región Junín, quien por diversas dificultades no pudo terminar la primaria. Hoy, en uno de los Tambos del programa PAIS del Midis, está retomando sus estudios.

Cabe indicar que los Tambos, plataformas de servicios del programa PAIS, buscan acercar el Estado a los territorios más alejados del país.

El programa PAIS del Midis afirmó que continuará impulsando estas acciones para seguir cerrando brechas y promoviendo una verdadera inclusión social.