Programa PAIS ha brindado más de 38 millones de atenciones en comunidades de la selva y sierra.

El Programa Nacional PAIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), fue creado hace ocho años para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en las zonas más alejadas del país . A la fecha, son más de 1.6 millones de personas que han accedido a los principales servicios del Estado desde sus comunidades, en lo profundo de la sierra y la selva.

A través de sus 515 Tambos y 14 embarcaciones PIAS, el programa PAIS está presente en zonas de difícil acceso y ha brindado, hasta el momento, más de 38 millones de atenciones en diversas especialidades, mejorando la vida de personas en 22 regiones del Perú.

Esto es posible gracias al trabajo articulado que impulsa el programa PAIS, junto a los tres niveles de gobierno, entidades privadas y las Fuerzas Armadas para que los servicios médicos, trámites del DNI, el reforzamiento educativo, el desarrollo productivo y la protección de los más vulnerables estén al alcance de más personas en condición de vulnerabilidad y en zonas de difícil acceso.

Así, a través de los Tambos, nacen historias de superación, esfuerzo y de derechos recuperados para más de 1.4 millones de personas. Estrategias como las caravanas multisectoriales e iniciativas que velan por el cuidado de la salud, la educación, la justicia y el fortalecimiento productivo, entre otros servicios, han permitido que accedan a más de 31 millones de atenciones multisectoriales.

Mientras que, de manera fluvial, lacustre y aérea, las PIAS llegan a lugares donde muchas veces no hay caminos, pero sí muchas necesidades que son cubiertas por equipos multisectoriales, que ya han brindado más de 7 millones atenciones en todos estos años.

Servicios médicos, el pago de subvenciones económicas, la afiliación al seguro de salud, orientación frente a casos de violencia y el milagro de 178 nacimientos asistidos, además de otras atenciones prioritarias, garantizan que, en un marco de pertinencia cultural, más de 261 mil personas sean atendidas.

“Cada atención que brindamos es una oportunidad para mejorar vidas. No solo llevamos servicios, también llevamos presencia del Estado, confianza y esperanza”, enfatizó el director ejecutivo del Programa Nacional PAIS, Fidel Pintado.

En el marco de su 8vo aniversario, el Programa PAIS realiza una exposición fotográfica en la Biblioteca Nacional del Perú, con el objetivo de dar a conocer el valioso trabajo que desarrolla a través de sus Tambos, PIAS y las caravanas multisectoriales en los lugares más alejados del país.

Esta muestra, que se extenderá hasta el domingo 14 de setiembre, busca visibilizar el impacto de sus acciones en comunidades rurales y dispersas, donde se acercan servicios esenciales del Estado para mejorar la calidad de vida de la población.

Datos:

El programa PAIS implementa diversas iniciativas para el reforzamiento productivo y educativo a través de sus 515 Tambos.

La iniciativa PIAS Terrestres SE inició en el 2024 para llevar servicios vía terrestre a zonas alejadas de diversas regiones.