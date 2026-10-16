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A apagar los incendios

Mientras el país mira al mar por El Niño, el fuego ya arde en los Andes y la Amazonía: sin un sistema de prevención articulado, cada temporada seca será una tragedia anunciada.

    Editorial El Comercio
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    de El Comercio

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    Resumen

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    Actualmente se registran tres incendios activos en la región Cusco, uno en la provincia y distrito de Calca, otro en el distrito de Limatambo, provincia de Anta, y dos en la provincia de La Convención. (Foto: Midagri)
    Actualmente se registran tres incendios activos en la región Cusco, uno en la provincia y distrito de Calca, otro en el distrito de Limatambo, provincia de Anta, y dos en la provincia de La Convención. (Foto: Midagri)

    El Niño suele pensarse desde la costa: lluvias, huaicos, ríos desbordados, cultivos perdidos. Es lógico, pues allí el fenómeno ha dejado su huella más visible en el pasado. Sin embargo, esa mirada fija en el litoral ha dejado en segundo plano otra consecuencia que hoy arrasa la sierra y la selva: los incendios forestales.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.