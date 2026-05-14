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El sismo se sintió con mayor intensidad al sur de la provincia de Lima, según el IGP.
El sismo se sintió con mayor intensidad al sur de la provincia de Lima, según el IGP.
Por Redacción EC

Un temblor de 3,6 grados se registró esta madrugada al sur de la provincia de Lima y se sintió en la capital con mayor intensidad en la zona de Chilca, mientras que un segundo sismo ocurrió pocos minutos después al norte de Arequipa, según datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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