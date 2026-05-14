Un temblor de 3,6 grados se registró esta madrugada al sur de la provincia de Lima y se sintió en la capital con mayor intensidad en la zona de Chilca, mientras que un segundo sismo ocurrió pocos minutos después al norte de Arequipa, según datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer sismo ocurrió exactamente a las 5:41 a.m. del jueves 14 de mayo con epicentro a unos 30 km al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0275

Fecha y Hora Local: 14/05/2026,05:41:53

Magnitud: 3.6

Profundidad: 39 km

Latitud: -12.70

Longitud: -76.94

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 30 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/KfZdNHIcxr — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 14, 2026

El epicentro tuvo una profundidad de 39 k.m. e hizo que el temblor se sintiera con una intensidad de II-III grados en Chilca.

El segundo fenómeno se sintió pocos minutos después, a las 6:08 a.m. con mayor fuerza en Chala, provincia de Caravelí, Arequipa.

El segundo sismo en menos de media hora esta mañana se sintió al noreste de Caravelí, Arequipa.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0276

Fecha y Hora Local: 14/05/2026,06:08:58

Magnitud: 4.0

Profundidad: 52 km

Latitud: -15.99

Longitud: -74.01

Intensidad: III Chala

Referencia: 29 km al SE de Chala, Caravelí - Arequipahttps://t.co/kPquGtktiB — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 14, 2026

Este epicentro se ubicó a 52 km. de profundidad y a 29 km. al sureste de Chala, ciudad donde también se percibió con mayor fuerza con una intensidad máxima de II-III, según el IGP.

Hasta el momento, el movimiento telúrico no dejó secuelas registradas de forma oficial ni daños personales.