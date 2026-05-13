La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) lamentó los recientes hechos de violencia registrados dentro del campus universitario, este 13 de mayo. A través de un comunicado oficial, el Rectorado aseguró que “no tolera estas acciones violentas que no reflejan el sentir de nuestra comunidad y que no son coherentes con una universidad católica, democrática y con instancias de representación estudiantil como es la PUCP”.

La protesta estudiantil surgió luego de la oficialización modificación en la estructura de pagos y en el sistema de subvenciones y becas parciales. Foto: X/composición GEC

Además, la casa de estudios detalló que, durante la reunión del Consejo Universitario, un grupo de estudiantes ingresaron por la fuerza en el edificio Dintilhac, donde se llevaba a cabo la sesión. “Rompieron la puerta de ingreso y se instalaron en el primer piso del edificio, produciendo lesiones físicas al personal de seguridad, que tenía la labor de recepción, además de dañar las instalaciones de la Universidad”, se lee en el comunicado.

¿Por qué protestaron los estudiantes de la PUCP?

Los alumnos de la Pontificia Universidad Católica protestaron por la oficialización del nuevo sistema de pensiones que tendrán los ingresantes desde el año 2027.

De acuerdo a la comunidad estudiante, este nuevo sistema de pagos tiene como objetivo eliminar las escalas más bajas de pensiones, que hasta 2026, comprendía nueve categorías, y cuyos montos oscilaban entre S/1218 y S/4656 mensuales.

No obstante, la PUCP aseveró que “el nuevo sistema no representa un alza de pensiones; por el contrario, mantiene la misma amplitud de apoyo económico que otorga la Universidad, mediante la integración de dos modalidades que se complementan”.

Crean Comisión Asesora

La universidad destacó que “el Consejo Universitario aprobó la conformación de la Comisión Asesora sobre el nuevo sistema de pensiones, tomando como base la propuesta de los representantes estudiantiles”.

Esta iniciativa, según un comunicado oficial, tiene como objeto recoger las inquietudes, dudas y preocupaciones del alumnado luego de la oficialización del nuevo sistema de pensiones.

Por último, el Rectorado hizo un llamamiento a toda la comunidad universitaria a mantener la calma, participar en las instancias de diálogo y continuar informándose por los canales oficiales. “Las acciones violentas no representan a nuestra comunidad y no serán toleradas”, puntualizó.