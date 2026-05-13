Resumen

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La Universidad hizo un llamado a toda la comunidad universitaria a mantener la calma, participar en las instancias de diálogo y continuar informándose por los canales oficiales. Foto: X/composición GEC
La Universidad hizo un llamado a toda la comunidad universitaria a mantener la calma, participar en las instancias de diálogo y continuar informándose por los canales oficiales. Foto: X/composición GEC
Por Redacción EC

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) lamentó los recientes hechos de violencia registrados dentro del campus universitario, este 13 de mayo. A través de un comunicado oficial, el Rectorado aseguró que “no tolera estas acciones violentas que no reflejan el sentir de nuestra comunidad y que no son coherentes con una universidad católica, democrática y con instancias de representación estudiantil como es la PUCP”.

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