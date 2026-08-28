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Resumen

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Por Redacción Economía

El ejecutivo elevó al Congreso los proyectos de Ley de Presupuesto, por un monto de S/ 266′506,316,735, equivalente a 3,5% más que el año pasado.

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