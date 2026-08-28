El ejecutivo elevó al Congreso los proyectos de Ley de Presupuesto, por un monto de S/ 266′506,316,735, equivalente a 3,5% más que el año pasado.

Los gastos se concentran en mayor medida en el gobierno central (166 613 076 848). En tanto, los gobiernos regionales recibirían S/58 671 738 588 y los gobiernos locales o municipios S/41 221 501 299.

De acuerdo al documento, el sector Educación recibió S/49.068 millones de presupuesto, seguido Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con S/36.997. Otro sector con mayor presupuesto es Salud con S/32.208 millones, Transporte con S/26.014 millones, Orden Público y Seguridad con S/15.338 millones, Protección Social con S/12.493 millones, Justicia con S/9.530 millones, Defensa y Seguridad Nacional con S/8.993 millones, Agropecuaria con S/6.316 millones, Ambiente con S/4.578 millones y Saneamiento con S/4.422 millones, entre otros.

Asimismo, se está destinando el 11,6% del presupuesto (S/30.921 millones) para el pago de la deuda pública.

El anuncio

Además de la Ley de Presupuesto, se presentaron la Ley de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el Año Fiscal 2027, anunció el Congreso en su cuenta oficial de X.

Los oficios se enviaron al presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, y solicitan que se sirva disponer su trámite con el carácter de “muy urgente”.

Los proyectos serán sustentados el jueves 3 de septiembre ante el Congreso, por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

Tomemos en cuenta que la aprobación de dichas normas es responsabilidad exclusiva del Congreso de la República, que deberá hacerlo mediante una ley que contiene el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal. La decisión deberá tomarse como máximo hasta el 30 de noviembre.